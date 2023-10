Suggerimenti per fotografare l’eclissi solare “Anello di fuoco”.

L'imminente eclissi solare anulare “Anello di fuoco” del 14 ottobre 2023 rappresenta una grande opportunità per i fotografi di catturare immagini straordinarie di questo evento celeste. Ecco alcuni suggerimenti per aiutarti a fotografare l'eclissi:

La sicurezza prima di

Garantisci la tua sicurezza e proteggi la tua fotocamera utilizzando uno speciale filtro solare, proprio come faresti con gli occhiali eclissi per proteggere i tuoi occhi. Anche l'uso di un treppiede e di un timer per lo scatto ritardato può aiutare a stabilizzare la fotocamera ed evitare immagini sfocate.

Qualsiasi fotocamera è una buona fotocamera

Non hai bisogno di una costosa DSLR per catturare splendide foto dell'eclissi. Che tu abbia una fotocamera di fascia alta o un telefono con fotocamera, il fattore più importante è la tua abilità come fotografo. La chiave è avere un buon occhio e una visione per l'immagine che vuoi creare. Se non disponi di un teleobiettivo zoom, concentrati sullo scatto di paesaggi che catturino i cambiamenti dell'ambiente.

Guarda su, giù, tutt'intorno

Anche se il sole è l'obiettivo principale durante un'eclissi, non dimenticare di guardarti intorno. Mentre la luna passa davanti al sole, il paesaggio sarà immerso in lunghe ombre, creando luci e ombre uniche. I fori stenopeici naturali creati dalla sovrapposizione delle foglie possono creare mini repliche di eclissi sul terreno. Sperimenta scatti grandangolari per catturare l'esperienza complessiva dell'eclissi.

Concentrarsi sull'esperienza umana

Cattura l'emozione e l'eccitazione delle persone che guardano l'eclissi. Le reazioni di chi ti circonda possono creare splendide foto. Il fotografo della NASA Bill Ingalls suggerisce di concentrarsi sull'elemento umano per catturare veramente l'essenza dell'evento.

Fai pratica

Acquisisci familiarità con le impostazioni della tua fotocamera prima dell'eclissi. Scopri come regolare l'esposizione e mettere a fuoco manualmente la fotocamera per scatti nitidi. Prova prima le tue impostazioni utilizzando il sole non eclissato per trovare l'esposizione ottimale. Ciò ti garantirà di essere pronto per catturare le fasi parziali o anulari dell'eclissi.

Condividi

Dopo l'eclissi, condividi le tue foto con amici e familiari. Tagga le foto sui social media con @NASA per connetterti con altri che hanno catturato l'eclissi in tutto il paese.

Ricordati di prenderti anche il tempo per goderti l'eclissi con i tuoi occhi, ma assicurati di indossare gli occhiali per la visione solare durante l'intero evento per proteggere i tuoi occhi.

Definizioni:

– Eclissi solare “Anello di fuoco”: un'eclissi solare anulare in cui la Luna passa tra la Terra e il Sole ma non copre completamente il disco solare, creando un brillante anello di luce.

– Filtro solare: un filtro speciale utilizzato per proteggere le fotocamere e gli occhi dagli effetti dannosi della luce solare diretta durante un'eclissi.

– Treppiede: un supporto a tre gambe che fornisce stabilità alla fotocamera.

– Temporizzatore di scatto ritardato: un timer che consente alla fotocamera di scattare foto senza causare alcun movimento o vibrazione.

Fonte:

– Nasa