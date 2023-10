Il Dr. Paul A. Vanden Bout ha assegnato la cattedra Karl G. Jansky 2023

Il dottor Paul A. Vanden Bout, scienziato senior, emerito presso l'Osservatorio nazionale di radioastronomia (NRAO), è stato insignito del titolo di Karl G. Jansky Lectureship 2023. Questo prestigioso premio, istituito da Associated Universities, Inc. (AUI), riconosce le persone che hanno dato contributi eccezionali al campo della radioastronomia.

La carriera del dottor Vanden Bout in radioastronomia è iniziata dopo aver conseguito il dottorato di ricerca. dell’Università della California, Berkeley. Ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo dell'astronomia a lunghezza d'onda millimetrica presso l'Osservatorio McDonald. Dal 1985 al 2002, ha ricoperto il ruolo di Direttore dell'NRAO, supervisionando diversi progetti importanti tra cui il completamento del Very Long Baseline Array, del Green Bank Telescope, dell'Expanded Very Large Array (ora Jansky Very Large Array) e dell'avvio dell'Atacama. ALMA (Large Millimeter/Submillimeter Array).

ALMA è un progetto astronomico rivoluzionario composto da 66 radiotelescopi situati nel deserto cileno. Il Dott. Vanden Bout è stato Direttore ad interim di ALMA dal 2002 al 2003. Ha inoltre ricoperto il ruolo di capo ad interim del North American ALMA Science Center dal 2004 al 2005. Nonostante le sfide legate ai finanziamenti e alle situazioni incerte, il dottor Vanden Bout ha svolto un ruolo fondamentale nel garantire il successo del progetto ALMA.

Oltre ai suoi ruoli di leadership, il dottor Vanden Bout è autore di quasi 100 articoli di ricerca e coautore del libro “The ALMA Telescope: The Story of a Science Mega-Project”, pubblicato dalla Cambridge University Press nel 2023.

Il dottor Vanden Bout terrà la sua lezione Jansky, intitolata “Millimeter Astronomy at NRAO – Some Personal Remembrances”, in varie località. La conferenza si terrà a Charlottesville, Virginia, l'8 novembre, al Green Bank Observatory di Green Bank, Virginia, il 9 novembre, e a Socorro, New Mexico, il 17 novembre.

Fin dalla sua istituzione nel 1966, la Jansky Lectureship ha riconosciuto diverse figure eminenti nel campo della radioastronomia. I destinatari precedenti includono premi Nobel come Drs. Subrahmanyan Chandrasekhar, Edward Purcell, Charles Townes, Arno Penzias, Robert Wilson, William Fowler, Joseph Taylor e Reinhard Genzel. Tra i destinatari degni di nota figurano anche Jocelyn Bell-Burnell, la scopritrice della prima pulsar, e Vera Rubin, la scopritrice della materia oscura nelle galassie.

Il National Radio Astronomy Observatory e il Green Bank Observatory sono entrambe strutture della National Science Foundation, gestite da Associated Universities, Inc.

Fonte:

– Università Associate, Inc. (AUI)

– Osservatorio Nazionale Radioastronomico (NRAO)