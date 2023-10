By

Un recente studio condotto dall’Università di Amsterdam e dal Museo di Storia Naturale di Londra, ha rivelato che il pesce ambulante, classificato come estinto nel 2008, in realtà è ancora vivo e vegeto.

Il grido è stato ufficialmente dichiarato estinto sulla base di un'analisi morfologica delle branchie e del muso. Si credeva che i pesci precedentemente classificati come hotter fossero in realtà una specie separata di coregone europeo. Tuttavia, la ricerca sul DNA condotta dai ricercatori ora dimostra il contrario.

Nel loro studio, i ricercatori hanno isolato il DNA mitocondriale da campioni storici di caccia, incluso uno catturato nel 1754 e utilizzato per la categorizzazione. Analizzando il DNA, i ricercatori hanno stabilito un albero filogenetico che mostrava la discesa evolutiva di diverse specie. L'analisi ha rivelato che il merluzzo e il coregone europeo sono in realtà la stessa specie.

La confusione riguardo alla classificazione del hoting è nata a causa della variazione dei tratti morfologici all'interno delle specie ittiche. In precedenza i biologi credevano che la lunghezza del muso e il numero di rastrelli branchiali distinguessero il gorilla dal coregone europeo. Tuttavia, la ricerca sul DNA dimostra in modo conclusivo che non è così.

Sebbene il pesce gorgogliante non sia estinto, la confusione che circonda la sua classificazione ha portato a difficoltà nell'affrontare il suo status protetto. L'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) lo considera ancora estinto, mentre le leggi europee sulla natura richiedono la protezione sia del merluzzo che del coregone europeo.

Sono necessarie ulteriori ricerche per modificare definitivamente il nome latino ufficiale dell'houting, ma ciò potrebbe essere difficile poiché il DNA dell'esemplare del 1754 è vecchio e danneggiato. Tuttavia, questo studio evidenzia l’importanza dell’utilizzo dell’analisi del DNA per classificare e proteggere accuratamente le specie.

