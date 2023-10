Nuove intuizioni sulla storia evolutiva dei pesci

Uno studio innovativo condotto da ricercatori dell’Università di Yale ha gettato nuova luce sulla storia evolutiva dei pesci. In una versione aggiornata e rivista dell'Albero della vita dei pesci, gli ittiologi Thomas J. Near e Christine E. Thacker hanno identificato connessioni sorprendenti tra diverse specie di pesci, fornendo una nuova prospettiva sulle loro relazioni.

In precedenza, i pesci con le pinne raggiate venivano classificati in base a tratti osservabili e strutture fisiche, che non catturavano l’intera portata delle loro relazioni genetiche. Near e Thacker incorporarono secoli di letteratura scientifica e dati genetici per creare un sistema di classificazione più completo.

Lo studio rivela che gli occhi a tubo, un pesce di acque profonde a forma di nastro con peculiari occhi tubolari, e i merluzzi, un pesce commercialmente importante, sono in realtà cugini. Entrambi appartengono all'ordine Gadiformes. Questa scoperta mette in discussione le ipotesi precedenti ed evidenzia l’importanza dell’analisi genetica nella comprensione delle linee evolutive.

La ricerca di Near e Thacker si è concentrata anche sul consolidamento e sulla riclassificazione di vari gruppi di pesci. Analizzando l'ascendenza comune, hanno definito 97 gruppi inclusivi che comprendono 830 lignaggi. In particolare, eliminarono i nomi dei gruppi ridondanti e combinarono le famiglie imparentate in ordini più grandi. Ad esempio, gli occhi a tubo sono stati riclassificati come Gadiformes, sottolineando la loro somiglianza genetica con il merluzzo e altre specie affini.

Questi risultati hanno implicazioni significative per il campo dell’ittiologia. L’Albero della vita rivisto fornisce ai ricercatori una tabella di marcia completa per la diversità dei pesci e offre nuove conoscenze sulle relazioni tra le diverse specie ittiche. È già stato acclamato come uno studio fondamentale, con il suo impatto che si è riverberato in tutta la comunità scientifica.

In conclusione, lo studio di Near e Thacker ha rivoluzionato la nostra comprensione dell’evoluzione dei pesci. Incorporando l’analisi genetica e consolidando i gruppi di pesci, hanno rivelato connessioni sorprendenti e fornito un sistema di classificazione unificato. Questa ricerca funge da base per futuri studi di ittiologia, ispirando ulteriori esplorazioni del variegato e affascinante mondo dei pesci.

Domande frequenti (FAQ)

D: Cosa ha rivelato lo studio di Near e Thacker sulla relazione tra occhi a tubo e merluzzi?

R: Lo studio ha identificato gli occhi a tubo e i merluzzi come cugini appartenenti all'ordine Gadiformes.

D: Quale metodo hanno utilizzato Near e Thacker per rivedere l'Albero della Vita?

R: Hanno incorporato dati genetici e secoli di letteratura scientifica per analizzare le relazioni tra le diverse specie di pesci.

D: Quanti gruppi inclusivi hanno definito Near e Thacker nella loro ricerca?

R: Hanno definito 97 gruppi inclusivi, che comprendono 830 lignaggi.

D: Qual è il significato dell'Albero della Vita rivisto?

R: L'Albero della Vita rivisto fornisce una comprensione completa della diversità dei pesci e offre nuove intuizioni sulla storia evolutiva dei pesci.

D: Come ha risposto la comunità scientifica a questo studio?

R: Lo studio è stato elogiato come una pietra miliare nel campo dell'ittiologia, con le sue scoperte che hanno implicazioni di vasta portata nel campo.