La sonda Psyche della NASA parte per un viaggio di sei anni verso l'asteroide metallico

Venerdì la sonda Psyche della NASA ha intrapreso una missione verso un asteroide ricoperto di metallo raro. Questa missione rivoluzionaria segna la prima esplorazione di un mondo metallico, poiché la maggior parte degli asteroidi hanno composizioni di roccia o ghiaccio. Gli scienziati ritengono che lo studio di questo asteroide unico, chiamato Psiche dal nome del suo obiettivo, potrebbe fornire preziose informazioni sui nuclei inaccessibili della Terra e di altri pianeti rocciosi. Si ipotizza che l'asteroide possa essere i resti di un mondo primordiale che è stato martoriato nel tempo.

SpaceX ha lanciato con successo la sonda Psyche dal Kennedy Space Center della NASA in mezzo a cieli nuvolosi. Si prevede che la navicella spaziale raggiungerà l'asteroide a forma di patata nel 2029, dopo un viaggio di sei anni. Un'ora dopo il lancio, i controllori di terra hanno celebrato la riuscita separazione della navicella dallo stadio superiore del razzo.

La NASA è entusiasta di indagare su un mondo fatto interamente di metallo dopo decenni di esplorazione di mondi lontani fatti di roccia, ghiaccio e gas. Psiche, uno dei più grandi asteroidi ricchi di metalli scoperti finora, orbita attorno al Sole nella parte esterna della fascia centrale degli asteroidi tra Marte e Giove. Il suo nome, derivato dalla mitologia greca, si riferisce alla seducente dea dell'anima. L'asteroide misura circa 144 chilometri nel punto più largo e 232 chilometri in lunghezza. Gli studi suggeriscono che sia carico di metalli come ferro, nichel e forse silicati, con una superficie prevalentemente grigia ricoperta di minuscoli granelli metallici provenienti da collisioni cosmiche.

La spedizione da 1.2 miliardi di dollari della sonda Psyche prenderà un percorso tortuoso per raggiungere l'asteroide. Nel 2026, la navicella spaziale volerà oltre Marte per ricevere una spinta gravitazionale prima di arrivare sull'asteroide tre anni dopo. Tenterà di entrare in un'orbita attorno all'asteroide, che va da una distanza di 47 miglia (75 chilometri) a una distanza massima di 440 miglia (700 chilometri) almeno fino al 2031.

La navicella spaziale utilizza propulsori alimentati a gas xeno per la propulsione elettrica solare, emettendo morbidi impulsi blu luminosi. Inoltre, una tecnologia di comunicazione sperimentale a bordo mira ad aumentare il trasferimento di dati dallo spazio profondo alla Terra sostituendo le onde radio con i laser. La NASA si aspetta che questo test fornisca una quantità di dati dieci volte superiore, il che potrebbe eventualmente consentire la trasmissione di film dalla Luna o da Marte.

Originariamente previsto per il lancio nel 2022, i test del software di volo della sonda Psyche hanno subito ritardi a causa di problemi di gestione. Di conseguenza, l’arrivo della navicella spaziale sull’asteroide è stato posticipato al 2029 rispetto alla proiezione iniziale del 2026.

