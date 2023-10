Prime impronte di Fororacidi ben conservate scoperte in Argentina

By

Un team di paleontologi dell'Universidad Nacional de La Pampa, in collaborazione con LA. TE. Andes SA, ha scoperto le prime impronte ben conservate di Phorusrhacidae, noti anche come “uccelli del terrore”. Questi uccelli incapaci di volare, simili agli struzzi, abitavano il Sud America durante l'era Cenozoica. La recente scoperta fornisce preziose informazioni sui comportamenti e sulle caratteristiche di queste intriganti creature.

I Phorusrhacidae erano grandi uccelli incapaci di volare con zampe allungate e becchi potenti. Facevano affidamento sulla loro velocità per inseguire e catturare la preda, usando il becco e gli artigli affilati per renderla incapace. Le prove fossili suggeriscono che questi uccelli avevano un'altezza compresa tra 1 e 2 metri e potevano pesare fino a 70 kg.

Le impronte appena scoperte appartengono a un Phorusrhacidae di medie dimensioni della sottofamiglia Mesembriornithinae. Sono stati rinvenuti in un affioramento costiero nel Golfo di San Matías, vicino alla riva. Le tracce mostrano tracce di rughe, increspature delle onde e crepe nel fango, indicando che sono state tracciate su una distesa fangosa. In base alla profondità delle impronte, i ricercatori hanno stimato che il peso dell'uccello fosse di circa 55 kg e che avesse un'altezza ai fianchi di 0.81 m. Le impronte suggeriscono che l'uccello correva ad una velocità di 2.74 m/s.

Il modello unico delle impronte e la postura delle singole impronte forniscono la prova che i Phorusrhacidae avevano sviluppato adattamenti per correre velocemente e cacciare in modo efficiente le loro prede. La presenza di un artiglio sul piede, simile ai Velociraptor, indica la loro capacità di catturare e uccidere le loro vittime in modo efficace.

Questa scoperta fa luce sulla locomozione e sui comportamenti predatori dei Phorusrhacidae, migliorando la nostra comprensione di queste affascinanti creature che vagavano per il Sud America milioni di anni fa.

Fonte:

– Rapporti scientifici (2023). DOI: 10.1038/s41598-023-43771-x