Un nuovo studio conferma che gli esseri umani sono arrivati ​​in Nord America migliaia di anni prima di quanto si pensasse in precedenza

Un nuovo studio ha confermato che i primi esseri umani arrivarono in Nord America durante l’Ultimo Massimo Glaciale, avvenuto circa 20,000 anni fa. Questa scoperta contraddice le precedenti credenze secondo cui gli esseri umani arrivarono in Nord America molto più tardi. Lo studio, pubblicato sulla rivista Science, è il seguito di uno studio del 2021 che inizialmente aveva scoperto antiche impronte umane nel Parco nazionale di White Sands nel New Mexico.

I risultati dello studio suggeriscono che i primi esseri umani e i grandi animali, noti come megafauna, coesistevano per milioni di anni prima dell’estinzione del Pleistocene terminale. Durante questo evento, numerose specie di grandi mammiferi, tra cui mammut, bradipi e castori, si estinsero. Il Nord America ha vissuto l’evento di estinzione più significativo, con 32 generi di grandi animali che sono scomparsi nell’arco di 2000 anni.

Per determinare l’età delle impronte, i ricercatori hanno utilizzato due nuovi approcci indipendenti. Il primo riguardava la datazione al radiocarbonio del polline di conifere, che appartiene alle piante terrestri ed evita le potenziali imprecisioni associate alla datazione delle piante acquatiche, come fatto nello studio originale. Isolando e analizzando circa 75,000 granelli di polline per ciascun campione, i ricercatori sono riusciti a stabilire un'età minima per le impronte.

La seconda tecnica utilizzata è stata la luminescenza stimolata otticamente, che determina l’ultima volta in cui i grani di quarzo sono stati esposti alla luce solare. Questo metodo ha confermato che i campioni di quarzo raccolti all'interno degli strati contenenti le impronte avevano un'età minima di circa 21,500 anni.

Questi risultati forniscono prove convincenti che i primi esseri umani arrivarono in Nord America tra circa 21,000 e 23,000 anni fa. La conferma di un arrivo anticipato mette in discussione le precedenti ipotesi sui modelli di migrazione umana e mette in luce l’ampia cronologia della coesistenza uomo-megafauna nel continente.

Fonte:

- Il guardiano

– Rivista scientifica