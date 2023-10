Un campione di asteroide recentemente studiato mostra prove di acqua e alto contenuto di carbonio

By

Una valutazione preliminare del campione di asteroide Bennu di 4.5 miliardi di anni, raccolto nello spazio e riportato sulla Terra dalla missione OSIRIS-REx della NASA, ha rivelato prove di acqua e alto contenuto di carbonio. Questa scoperta ha importanti implicazioni per la comprensione delle origini della vita sulla Terra.

Gli scienziati del Johnson Space Center della NASA a Houston hanno annunciato questa scoperta l'11 ottobre. Hanno mostrato per la prima volta il materiale dell'asteroide, atterrato nel deserto dello Utah il 24 settembre. Secondo Dante Lauretta, il ricercatore principale di OSIRIS-REx, il materiale svela antichi segreti e fornisce approfondimenti sulle origini del sistema solare.

Una delle domande centrali della missione è capire come la Terra sia diventata un pianeta abitabile. La presenza di abbondante acqua liquida è un fattore chiave nel determinare l'abitabilità. L’acqua e il carbonio sulla Terra sono andati perduti dopo la sua formazione, quindi la missione mira a capire come questi elementi essenziali siano stati reintegrati. L’ipotesi principale è che gli asteroidi ricchi di carbonio e acqua abbiano trasportato questi materiali e reso la Terra abitabile.

Sono necessarie ulteriori analisi per comprendere la natura dei composti del carbonio trovati nel campione di asteroide. Tuttavia, questa scoperta iniziale è promettente e aprirà la strada alla ricerca futura. I segreti nascosti nelle rocce e nella polvere di Bennu saranno studiati per i decenni a venire, fornendo informazioni sulla formazione del nostro sistema solare, sulla semina di materiali precursori per la vita sulla Terra e sui potenziali rischi di collisioni di asteroidi.

Il campione raccolto da OSIRIS-REx è il più grande campione di asteroide ricco di carbonio mai riportato sulla Terra. Sarà studiato da scienziati di tutto il mondo, comprese le future generazioni di scienziati. La NASA mira a preservare almeno il 70% del campione presso Johnson per ulteriori ricerche.

Fonte:

– Johnson Space Center della NASA

- Università dell'Arizona

– Missione OSIRIS-REx