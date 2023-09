La scoperta della Zealandia: scoprire i segreti di un continente perduto

By

Nel 2017, il mondo è rimasto affascinato dalla notizia della scoperta di un continente precedentemente sconosciuto al largo delle coste della Nuova Zelanda. Questo continente, appropriatamente chiamato Zealandia o Te Riu-a-Māui in lingua Maori, si estende per più di 5 milioni di chilometri quadrati, ovvero il doppio dell’India. Nonostante le sue vaste dimensioni, la Zealandia rimase nascosta per secoli, con il 95% della sua area sommersa sotto l’Oceano Pacifico sudoccidentale.

I geologi definiscono un continente come una vasta area di spessa crosta continentale composta da granito o rocce ignee simili, combinate con rocce metamorfiche formatesi in aree tettonicamente attive e depositi di sedimenti derivanti dall'erosione. La Zealandia si adatta a questa definizione, ma a causa della sua inaccessibilità, si sapeva poco sulla sua geologia in dettaglio.

Ora, un team internazionale di geologi provenienti da Nuova Zelanda, Nuova Caledonia, Australia, Stati Uniti, Danimarca e Tasmania ha compilato una nuova mappa geologica che fa luce sui segreti nascosti della Zealandia. Utilizzando campioni di roccia recuperati dal mare e impiegando metodi di mappatura geofisica, i ricercatori sono stati in grado di mappare l'estensione di varie formazioni geologiche sott'acqua.

Il team ha scoperto grandi formazioni di arenaria lungo i margini esterni della Zealandia, nonché depositi di ciottoli di roccia basaltica. La presenza di arenarie risalenti a circa 95 milioni di anni fa, contenenti graniti e ciottoli vulcanici più antichi, suggerisce che i fiumi che scorrevano dagli altopiani vulcanici un tempo riempivano i bacini tettonici quando la Zealandia era al di sopra dell'acqua. Gli altopiani erano una catena vulcanica attiva milioni di anni prima, ma probabilmente erano stati pesantemente erosi quando si depositò l'arenaria. Questo ambiente somiglia alla provincia del Basin and Range negli Stati Uniti occidentali e nel Messico nordoccidentale.

Inoltre, i ciottoli di basalto rinvenuti indicano che la Zealandia venne gradualmente inondata circa 40 milioni di anni fa. È interessante notare che le navi da ricognizione che mappavano il campo magnetico nello stretto di mare tra l’Australia e l’Antartide hanno scoperto anomalie magnetiche che suggeriscono l’esistenza di una grande zona di faglia lungo il confine meridionale della Zealandia. Questa zona di faglia è probabilmente un residuo di quando la Zealandia si staccò dall’Antartide oltre 200 milioni di anni fa, diventando un continente a sé stante.

La nuova mappa geologica e i risultati forniscono preziose informazioni sulla storia e sulla formazione della Zealandia. Tuttavia, c’è ancora molto da esplorare e comprendere su questo continente sommerso. Ulteriori ricerche ed esplorazioni continueranno a svelare i misteri della Zealandia e a contribuire alla nostra comprensione della geologia della Terra.

Fonte:

– “Reconnaissance underground geology and tettonics of North Zealandia” pubblicato sulla rivista Tectonics (2023)