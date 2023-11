La navicella spaziale Lucy della NASA si prepara per il primo incontro con un asteroide

La navicella spaziale Lucy della NASA si sta preparando per il suo attesissimo primo incontro con un asteroide il 1° novembre. La missione di Lucy è quella di esplorare gli asteroidi troiani di Giove, che si ritiene siano i resti della formazione iniziale dei pianeti. L'imminente sorvolo segnerà una pietra miliare cruciale poiché Lucy metterà alla prova il suo sistema di tracciamento del terminale e sospenderà temporaneamente la comunicazione con la Terra.

Il team di navigazione ottica di Lucy ha confermato che una recente manovra di correzione della traiettoria ha allineato con successo la navicella spaziale per il suo rendez-vous con il piccolo asteroide della fascia principale, Dinkinesh. Si prevede che la navicella spaziale passerà a circa 265 miglia (425 km) dall'asteroide alle 12:54 EDT.

Man mano che Lucy si avvicina a Dinkinesh, attiverà il suo sistema di tracciamento terminale, che monitorerà attivamente la posizione dell'asteroide. A causa delle piccole dimensioni dell'asteroide, non si prevede che il sistema lo seguirà completamente fino a pochi minuti prima dell'avvicinamento più vicino. Il sistema di tracciamento del terminale regolerà autonomamente l'orientamento del veicolo spaziale per garantire che gli strumenti scientifici catturino i dati mentre Lucy sfreccia a una velocità di circa 10,000 mph (4.5 m/s). Questo sorvolo servirà come test cruciale per il sistema di tracciamento del terminale in condizioni reali di volo spaziale.

Durante l'avvicinamento a Dinkinesh, Lucy si riposiziona per seguire continuamente l'asteroide, allontanando la sua antenna ad alto guadagno dalla Terra. Ciò significa che la comunicazione con la Terra sarà temporaneamente interrotta finché la navicella spaziale non completerà la sequenza dell’incontro e allineerà nuovamente l’antenna verso la Terra. Dopo il sorvolo, Lucy trasmetterà immagini, dati scientifici e informazioni ingegneristiche nelle prossime settimane.

L'imminente incontro con Dinkinesh rappresenterà un significativo passo avanti per la missione Lucy e contribuirà alla nostra comprensione degli antichi asteroidi troiani. Attraverso l’esplorazione di queste reliquie risalenti agli albori del sistema solare, gli scienziati sperano di svelare i misteri della formazione dei pianeti e ottenere informazioni sulla storia del nostro vicinato cosmico.

Domande frequenti:

1. Qual è la missione di Lucy?

La missione di Lucy è esplorare gli asteroidi troiani di Giove, che si ritiene siano resti della prima formazione dei pianeti.

2. Cosa farà il sistema di tracciamento dei terminali di Lucy?

Il sistema di tracciamento del terminale monitorerà attivamente la posizione dell'asteroide e regolerà l'orientamento della navicella per mantenerla nel campo visivo degli strumenti scientifici.

3. Perché la comunicazione verrà interrotta durante il flyby?

La navicella spaziale si riposizionerà per seguire l'asteroide, allontanando la sua antenna ad alto guadagno dalla Terra. La comunicazione riprenderà dopo la sequenza dell'incontro quando l'antenna sarà riallineata verso la Terra.

4. Quali dati verranno trasmessi dopo il sorvolo?

Lucy trasmetterà immagini, dati scientifici e informazioni ingegneristiche raccolte durante il sorvolo nelle settimane successive.