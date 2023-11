Il potere delle migliori pratiche nella ricerca sulle scienze socio-comportamentali

Secondo uno studio pubblicato su Nature Human Behaviour, i ricercatori hanno recentemente dimostrato che quando si utilizzano le migliori pratiche, è possibile ottenere un’elevata replicabilità nella ricerca sulle scienze socio-comportamentali. La comunità di ricerca è preoccupata per la credibilità della letteratura pubblicata in questo campo, con diversi studi su larga scala che non riescono a riprodurre i risultati precedentemente pubblicati o lo fanno in misura molto minore, il che ha sollevato dubbi sulla validità di futuri studi in campo sociale. scienze comportamentali.

Tuttavia, un gruppo di massimi esperti ha deciso di dimostrare che un’elevata replicabilità è possibile seguendo le migliori pratiche. Nell'arco di sei anni, hanno scoperto e replicato 16 nuove scoperte utilizzando le migliori pratiche gold standard, tra cui preregistrazione, campioni di grandi dimensioni e fedeltà di replica. I risultati della replica del loro studio erano in media pari al 97% delle dimensioni dei risultati originali, un miglioramento significativo rispetto ai precedenti progetti di replica che osservavano solo il 50% dei risultati della replica.

L'autore principale John Protzko sottolinea che l'uso delle migliori pratiche, come campioni di grandi dimensioni, preregistrazione e materiali aperti, combinato con l'esecuzione di repliche fedeli al processo originale, porta a una scienza altamente replicabile. Lo studio ha inoltre rimosso il pregiudizio derivante dalla pubblicazione solo dei risultati positivi, impegnandosi a replicare gli studi di conferma iniziali indipendentemente dal loro risultato.

È importante sottolineare che i gruppi di ricerca non hanno osservato prove statisticamente significative di un calo dei tassi di replicabilità nel corso di repliche ripetute. Le dimensioni del campione e le dimensioni degli effetti hanno garantito un tasso di replicabilità dell’86%, basato sulla significatività statistica, che non avrebbe potuto essere più alto.

I risultati di questi studi non erano evidenti né si prevedeva che fossero replicati, poiché erano paragonabili nel loro fattore sorpresa a studi difficili da replicare in passato. Inoltre, test indipendenti hanno dimostrato che i partecipanti non potevano prevedere la direzione o la replicabilità di queste nuove scoperte.

Questa ricerca dimostra che seguendo le migliori pratiche e impegnandosi a replicare gli studi indipendentemente dai risultati, la ricerca sulle scienze socio-comportamentali può raggiungere elevati tassi di replicabilità. Questi risultati hanno importanti implicazioni per la credibilità e la validità degli studi futuri in questo campo.

FAQ

Quali sono state le migliori pratiche utilizzate nello studio?

Le migliori pratiche impiegate nello studio includevano la preregistrazione, campioni di grandi dimensioni e fedeltà della replica.

Qual è stato il tasso di replicabilità dello studio?

Lo studio ha raggiunto un tasso di replicabilità dell’86% in base alla significatività statistica.

Perché l’elevata replicabilità è importante nella ricerca sulle scienze socio-comportamentali?

L'elevata replicabilità garantisce che i risultati della ricerca possano essere replicati in modo coerente e affidabile, aumentando la credibilità e la validità della letteratura del settore.

Lo studio ha portato alla luce nuovi risultati?

Sì, lo studio ha scoperto e replicato 16 nuove scoperte utilizzando le migliori pratiche nella ricerca sulle scienze socio-comportamentali.

Qual è stato l’approccio adottato dai ricercatori per rimuovere i pregiudizi nella pubblicazione dei risultati positivi?

I ricercatori si sono impegnati a replicare gli studi di conferma iniziali indipendentemente dal loro esito, garantendo che tutti i risultati fossero inclusi nello studio indipendentemente dalla loro natura positiva o negativa.