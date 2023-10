Nuove prove suggeriscono che gli esseri umani siano arrivati ​​in Nord America prima di quanto si pensasse in precedenza

By

Una recente analisi delle impronte umane nel Parco nazionale di White Sands nel Nuovo Messico ha fornito nuove prove che gli esseri umani potrebbero essere arrivati ​​in Nord America molto prima di quanto si credesse in precedenza. Le impronte, che si ritiene abbiano più di 23,000 anni, sono state oggetto di controversia a causa delle preoccupazioni sull'accuratezza dei metodi di datazione.

Tuttavia, un nuovo studio pubblicato sulla rivista Science ha fatto luce su questo problema. I ricercatori hanno condotto test sul polline mescolato con le impronte e altri elementi trovati nel sedimento. L’analisi ha supportato l’età delle impronte, confermando ulteriormente che gli esseri umani erano effettivamente presenti in Nord America durante il picco della più recente era glaciale.

Tradizionalmente, si credeva che gli esseri umani arrivassero nel Nord America tra 13,000 e 16,000 anni fa. Tuttavia, questa nuova prova sfida quella teoria. Le impronte forniscono informazioni sulle persone che le hanno lasciate indietro. Molte delle impronte appartenevano a bambini e adolescenti, suggerendo una vasta gamma di individui.

Inoltre, la scoperta di un tratto di tracce lungo un miglio che si ritiene appartenessero a una donna ha rivelato la presenza occasionale di impronte delle dimensioni di un bambino accanto alle sue. Ciò suggerisce una possibile unità familiare e fornisce uno sguardo sulla vita degli esseri umani durante quel periodo di tempo.

Le implicazioni di questa ricerca sono significative. Ciò suggerisce che gli esseri umani fossero presenti in Nord America molto prima di quanto si pensasse in precedenza, e contribuisce alla nostra comprensione dei loro movimenti e delle loro interazioni durante l’era glaciale. Lo studio serve a ricordare che la nostra conoscenza della storia è in continua evoluzione man mano che emergono nuove prove e le nostre tecniche di analisi migliorano.

Fonte:

– NewsNazione

– Asso