Nuovi approfondimenti sulla distribuzione globale delle infezioni da virus filamentosi nei coralli

La malattia da perdita di tessuto dei coralli duri (SCTLD) ha devastato le colonie di coralli nei Caraibi dal 2014, provocando perdite significative di popolazioni di coralli. Sebbene i ricercatori abbiano studiato il ruolo dei batteri nella SCTLD, l’agente causale rimane non identificato. Tuttavia, uno studio recente ha fatto luce su un altro potenziale attore della malattia: i virus filamentosi.

Un team di scienziati ha utilizzato la microscopia elettronica a trasmissione (TEM) per esaminare la presenza di particelle filamentose simili a virus (VLP) nei dinoflagellati endosimbiotici dei coralli, noti come Symbiodiniaceae. I ricercatori hanno analizzato i coralli del Pacifico, tra cui Acropora hyacinthus e Porites cf lobata, e hanno scoperto che oltre il 60% delle cellule delle Symbiodiniaceae (genere Cladocopium) ospitavano VLP. È interessante notare che la prevalenza di VLP era maggiore nelle Symbiodiniaceae provenienti da colonie sottoposte a stress da caldo.

Inoltre, lo studio ha scoperto che le Symbiodiniaceae espulse dall'A. hyacinthus contenevano anche VLP filamentose e che queste cellule erano più degradate rispetto alle loro controparti ospiti. Questi VLP avevano una lunghezza compresa tra circa 150 e 1500 nanometri e avevano un diametro di 16-37 nanometri, indicando diverse fasi in un ciclo di replicazione.

Contrariamente a quanto si credeva in precedenza, le VLP filamentose non sono state osservate esclusivamente nei coralli affetti da SCTLD o in specifiche regioni della barriera corallina. Lo studio ha rivelato VLP filamentosi in diversi lignaggi di Symbiodiniaceae, tra cui Breviolum, Cladocopium e Durusdinium. Questa scoperta mette in discussione l’idea che i virus filamentosi siano esclusivi di particolari generi di Symbiodiniaceae.

Sebbene il ruolo delle VLP filamentose nella SCTLD rimanga inconcludente, questa ricerca suggerisce che questi virus sono diffusi e infettano comunemente le Symbiodiniaceae. Per comprendere meglio il loro impatto sulle colonie di coralli, gli studi futuri dovrebbero concentrarsi sulla caratterizzazione genomica di questi virus e su test empirici dei loro effetti sulle Symbiodiniaceae.

Nel complesso, questo studio fornisce nuove informazioni sulla distribuzione globale delle infezioni da virus filamentosi nei coralli. Svelando la prevalenza e la diversità di questi virus, gli scienziati potranno esplorare ulteriormente il loro ruolo nelle malattie dei coralli e potenzialmente sviluppare interventi mirati per mitigare gli effetti della SCTLD.

