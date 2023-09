Eolo: dal satellite per la profilazione del vento ai detriti spaziali

Aeolus, il satellite dell'ESA per la profilazione del vento, è rimasto in orbita attorno alla Terra per quasi cinque anni prima di entrare nella fase finale come detriti spaziali. Il satellite aveva completato la sua missione ed è stato riportato sulla Terra attraverso un processo di rientro controllato che ha ridotto il rischio di detriti e potenziali collisioni con altri satelliti.

Le normative internazionali sulla mitigazione dei detriti spaziali richiedono che i satelliti vengano riportati sulla Terra entro 25 anni dal completamento della loro missione. Il ritorno di Eolo è stato accelerato sfruttando l'atmosfera terrestre, che ha contribuito a riportarlo indietro più velocemente.

Durante il rientro assistito di Aeolus, il rischio di caduta di detriti è stato ridotto di un fattore 150 e il tempo trascorso in orbita senza controllo è stato ridotto di alcune settimane. Queste misure sono state adottate per limitare il rischio di collisione con altri satelliti nello spazio.

Aeolus è diventato un detrito il 28 luglio 2023, dopo l'esecuzione del comando finale, rendendo il satellite non più controllabile. Il Flight Control Team ha passivato il satellite e lo ha consegnato allo Space Debris Office dell'ESA per tracciarne la discesa finale.

Utilizzando il Tracking and Imaging Radar (TIRA) presso il Fraunhofer FHR in Germania, Eolo è stato monitorato mentre rientrava nell'atmosfera terrestre. Rientrò sopra l'Antartide e alla fine si disintegrò, lontano dalle aree popolate.

Le squadre di missione hanno potuto osservare Aeolus durante i suoi momenti finali, vedendolo diventare una palla di fuoco nell'atmosfera prima della sua eventuale disgregazione. Questo straordinario esempio di volo spaziale sostenibile e di operazioni responsabili dimostra l’impegno a garantire lo smaltimento sicuro dei satelliti e a mitigare i rischi dei detriti spaziali.

Nel complesso, l'eredità di Eolo continua a vivere, aprendo la strada a future missioni di profilazione del vento e all'esplorazione spaziale responsabile.

Fonte:

– ESA: https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Aeolus/Aeolus_winding_down

– Fraunhofer FHR: https://www.fhr.fraunhofer.de/en/press-media/press-releases/2023/Aeolus-Images.html