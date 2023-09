Osservazione della scomparsa di quasiparticelle fermioniche in prossimità di una transizione di fase quantistica

I ricercatori hanno osservato per la prima volta la scomparsa di quasiparticelle fermioniche in prossimità di una transizione di fase quantistica. I fermioni sono particelle che costituiscono la materia, come gli elettroni. Queste particelle in genere non sono coinvolte nelle transizioni di fase poiché non possono essere distrutte a causa delle leggi della natura. Nelle transizioni di fase che coinvolgono i bosoni, che sono particelle che mediano le interazioni, i livelli energetici delle fasi diventano più vicini man mano che la transizione procede.

I ricercatori hanno condotto il loro studio utilizzando misurazioni della spettroscopia nel dominio del tempo terahertz su un composto chiamato YbRh2Si2. In questo materiale le quasiparticelle sono costituite da una combinazione di elettroni localizzati presenti in un isolante ed elettroni mobili presenti in un metallo. Questi elettroni sovrapposti hanno una massa effettiva molto più grande di un normale elettrone.

Una delle caratteristiche uniche di queste quasiparticelle è che possono essere distrutte durante una transizione di fase, a differenza degli elettroni “normali”. Questa proprietà consente loro di subire una transizione continua simile a quelle che coinvolgono i bosoni. Analizzando un parametro noto come esponente critico, i ricercatori hanno scoperto un collasso della probabilità di formare questi stati esotici durante la transizione di fase.

Il team ha utilizzato la radiazione terahertz perché ha scale di energia simili alle scale di energia intrinseca dei fermioni pesanti. Quando le quasiparticelle vengono eccitate dalla radiazione terahertz, si disgregano e scompaiono, creando uno stato di non equilibrio. Il sistema poi ritorna naturalmente all'equilibrio riemergendo con le quasiparticelle dopo un certo ritardo.

Questo studio fornisce un nuovo approccio per studiare le correlazioni a molti corpi nei materiali quantistici come i composti di fermioni pesanti. Serve come punto di partenza per ulteriori indagini sulle transizioni di fase nel mondo quantistico.

Fonte:

– Università di Bonn

– Fisica della Natura