Esplorazione dell'impatto degli intensi impulsi di raggi X sulle strutture dei materiali

Per oltre un secolo, i fisici hanno fatto affidamento sulla diffusione dei raggi X per studiare le complesse strutture di vari materiali. In tempi recenti, i laser a elettroni liberi a raggi X (XFEL) sono diventati una scelta popolare grazie alla loro capacità di emettere intensi impulsi a femtosecondi. Tuttavia, sorge la domanda: in che modo questi potenti impulsi influenzano le stesse strutture che intendono studiare?

Un gruppo di ricercatori internazionali ha cercato di far luce su questo argomento conducendo un esperimento utilizzando un XFEL a femtosecondi focalizzato su un campione di nanocristalli di silicio. I loro risultati, pubblicati su Physical Review Letters, hanno rivelato una diminuzione significativa dell’intensità della diffrazione dei raggi X quando l’intensità del fascio superava una soglia specifica. Attraverso le simulazioni, sono stati in grado di scoprire i pochi femtosecondi iniziali dell’interazione luce-materia, che ha causato la confusione degli atomi all’interno del materiale.

In precedenza, gli studi sulle interazioni materiale-impulso all’interno di questo intervallo di intensità si concentravano principalmente sui materiali in fase gassosa. Per colmare questa lacuna, gli scienziati hanno condotto il loro esperimento presso la struttura SACLA in Giappone, irradiando campioni di silicio spessi 10 μm con due diverse intensità del fascio: 2.1 × 1016 W/cm2 e 4.6 × 1019 W/cm2. Curiosamente, hanno osservato che le immagini di diffrazione prodotte a intensità di fascio più elevate erano fino al 50% più deboli del previsto.

L'autrice Beata Ziaja-Motyka dell'Istituto di fisica nucleare dell'Accademia polacca delle scienze ha sottolineato che, sebbene sia intuitivo supporre che un numero maggiore di fotoni si tradurrebbe in immagini di diffrazione più chiare, esiste una soglia: circa decine di trilioni di watt per centimetro quadrato – oltre il quale il segnale di diffrazione si indebolisce.

Per svelare questo paradosso, il gruppo di ricerca si è rivolto alle simulazioni e ha scoperto che i fotoni ad alta energia (11.5 keV) provenienti dagli intensi impulsi non solo espellevano elettroni di valenza ma anche elettroni da gusci più profondi più vicini al nucleo atomico. Questi buchi profondi nel guscio influiscono essenzialmente sui “fattori di diffusione atomica” che svolgono un ruolo nel determinare i risultati della diffrazione. In particolare, tutta questa ionizzazione avviene entro i primi 6 femtosecondi dell'interazione luce-materia.

Andando avanti, il team spera che il proprio lavoro possa aprire la strada a nuove applicazioni della radiazione XFEL ad alta intensità, come lo sviluppo di dispositivi ottici innovativi per l'accorciamento degli impulsi nel regime dei raggi X. Inoltre, comprendere come i diversi atomi rispondono agli impulsi di raggi X ultraveloci potrebbe migliorare la precisione della ricostruzione delle strutture atomiche 3D dalle immagini di diffrazione registrate.

Domande frequenti (FAQ)

Cos'è la diffrazione dei raggi X?

La diffrazione dei raggi X è la diffusione dei raggi X da parte della struttura atomica o molecolare di un materiale, che consente agli scienziati di determinare la disposizione degli atomi o delle molecole all'interno di un cristallo o di un'altra sostanza cristallina.

Cos'è un laser a elettroni liberi a raggi X (XFEL)?

Un laser a elettroni liberi a raggi X (XFEL) è un tipo di laser che genera impulsi di raggi X altamente intensi e coerenti. Gli XFEL sono potenti strumenti utilizzati nella ricerca scientifica per studiare la struttura e la dinamica di vari materiali.

In che modo gli intensi impulsi di raggi X influenzano le strutture dei materiali?

Gli intensi impulsi di raggi X possono indurre cambiamenti significativi nelle strutture dei materiali. Nel caso di questo studio, quando l’intensità del fascio superava una certa soglia, l’intensità della diffrazione dei raggi X diminuiva, indicando che gli atomi all’interno del materiale venivano criptati. Questi risultati contribuiscono alla nostra comprensione di come i materiali interagiscono con intensi impulsi di raggi X e possono potenzialmente portare a nuove applicazioni in aree come l’accorciamento degli impulsi e la ricostruzione della struttura atomica 3D.