Gli animali di sesso femminile possono apprendere le preferenze del compagno in base alle scelte di altre femmine più esperte

Un nuovo studio suggerisce che le femmine degli animali possono dedurre ciò che rende attraente un maschio osservando le scelte delle femmine più esperte. I ricercatori propongono un modello matematico in cui le giovani donne imparano a preferire i tratti che distinguono i maschi di successo dagli altri. Piuttosto che limitarsi a copiare i loro coetanei, le femmine potrebbero imparare a preferire tratti rari.

Le teorie esistenti sulle preferenze del compagno femminile non spiegano completamente la varietà di tratti e preferenze osservate in natura. Questo nuovo modello fornisce una nuova prospettiva su come può funzionare la selezione sessuale. Imparando a preferire il tratto più raro di un maschio di successo, le preferenze femminili fanno sì che i tratti maschili rari diventino più comuni nel corso delle generazioni.

Questo meccanismo aiuta a mantenere la variazione nei tratti maschili, impedendo che un singolo tratto attraente prevalga sugli altri. Ciò è coerente con diverse caratteristiche della selezione sessuale in natura, come i rapidi cambiamenti evolutivi e la persistenza della variazione sia nei tratti maschili che nelle preferenze femminili.

I ricercatori suggeriscono che gli animali utilizzano le informazioni sociali per prendere decisioni in molti contesti, e dedurre l’attrattiva dei potenziali compagni potrebbe essere un’estensione di questa tendenza generale. Questo studio evidenzia l’importanza di considerare il contesto delle scelte del compagno femminile quando si studia la selezione sessuale.

Fonte:

