Gli astrofisici scoprono il rapido tasso di consumo dei buchi neri supermassicci

Uno studio innovativo condotto dalla Northwestern University ha messo in discussione le precedenti convinzioni sulle abitudini alimentari dei buchi neri supermassicci. Contrariamente all’idea che questi buchi neri consumano la materia lentamente, nuove simulazioni 3D ad alta definizione mostrano che in realtà hanno un tasso di consumo molto più rapido.

Lo studio rivela che i buchi neri ruotanti distorcono lo spazio-tempo attorno a loro, causando la lacerazione del vortice di gas noto come disco di accrescimento. Questo processo crea sottodischi interni ed esterni, con i buchi neri che consumano prima il sottodisco interno. I detriti del sottodisco esterno ricadono quindi verso l'interno, riempiendo il vuoto lasciato dall'anello interno consumato, dando inizio a un altro ciclo di consumo. Questa nuova ricerca indica che il processo di consumo e rifornimento avviene in modo sorprendentemente rapido, richiedendo solo pochi mesi.

I rapidi cicli di consumo dei buchi neri supermassicci potrebbero spiegare il comportamento irregolare di alcuni oggetti nel cielo notturno, come i quasar. I quasar sono noti per divampare improvvisamente e poi scomparire senza spiegazione. Lo studio suggerisce che la drastica variazione di luminosità osservata in questi oggetti potrebbe essere il risultato della distruzione e del rifornimento delle regioni interne del disco di accrescimento.

Precedenti teorie sui dischi di accrescimento hanno faticato a spiegare la loro luminosità intermittente e l’improvviso oscuramento. L’ipotesi che gas e particelle orbitino attorno ai buchi neri nello stesso piano e nella stessa direzione della rotazione del buco nero ha semplificato eccessivamente il loro comportamento. Tuttavia, le nuove simulazioni mostrano che la regione attorno ai buchi neri è altamente caotica e tumultuosa.

Le simulazioni hanno preso in considerazione la dinamica dei gas, il magnetismo e la relatività generale e hanno evidenziato gli effetti del trascinamento del fotogramma. I buchi neri in rotazione trascinano lo spazio attorno a loro, facendo scontrare il gas proveniente da diverse parti del disco e spingendolo più vicino al buco nero. Questa collisione crea shock luminosi che spingono la materia verso il buco nero.

Quando la deformazione del disco di accrescimento diventa più pronunciata, la regione più interna comincia a separarsi dal resto del disco e ad oscillare in modo indipendente. Ciò porta alla lacerazione e alla divisione dei sottodischi interno ed esterno, dando inizio alla frenesia alimentare. Il materiale dal disco esterno precipita sul disco interno, spingendolo più vicino al buco nero per essere consumato. La forza gravitazionale del buco nero attira quindi il gas dalla sezione esterna per ricostituire l'area interna precedentemente svuotata.

Questa nuova comprensione del rapido tasso di consumo dei buchi neri supermassicci potrebbe fornire spunti sul misterioso fenomeno dei quasar dall’aspetto mutevole. Questi quasar passano dallo stato luminoso a quello oscuro in un arco di tempo relativamente breve. Le teorie classiche faticano a spiegare la rapida scomparsa e il rapido ripristino della luminosità osservata in questi oggetti.

Lo studio condotto dalla Northwestern University fa luce sulle complesse dinamiche dei buchi neri supermassicci e dei loro dischi di accrescimento, sfidando le ipotesi precedenti e fornendo una comprensione più profonda degli oggetti più estremi dell’universo.

