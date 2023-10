Comprendere la biologia vivente delle piume dei dinosauri

By

I ricercatori dello SLAC National Accelerator Laboratory hanno fatto un passo avanti significativo nella comprensione della biologia vivente delle piume dei dinosauri. In un recente articolo pubblicato su Nature Ecology & Evolution, il team ha rivelato che le piume degli antichi dinosauri hanno una sorprendente somiglianza chimica con le piume degli uccelli moderni, contrariamente a quanto si credeva in precedenza.

L'autrice principale Tiffany Slater, ricercatrice post-dottorato presso l'University College di Cork in Irlanda, spiega che le loro scoperte sfidano la tradizionale dipendenza dalle ossa fossilizzate per comprendere i dinosauri. Utilizzando un sincrotrone, un acceleratore di particelle che produce raggi X ad alta intensità, il team è stato in grado di analizzare il campione e ottenere informazioni sulla struttura, la funzione e la composizione molecolare delle piume.

Per simulare la fossilizzazione, Slater ha riscaldato le piume degli uccelli moderni, come i polli, alle temperature sperimentate durante la sepoltura. Questo processo ha aiutato i ricercatori a capire come le proteine ​​si degradano nel tempo, consentendo conclusioni più accurate sulla composizione molecolare dei dinosauri.

Lo studio supporta anche il consenso scientifico prevalente secondo cui gli uccelli hanno avuto origine dai dinosauri. Mary Schweitzer, professoressa emerita alla North Carolina State University, spiega che comprendere il passato è fondamentale per fare previsioni sul futuro. Pertanto, questa ricerca non solo rafforza la nostra comprensione dell’evoluzione degli uccelli, ma fornisce anche dati preziosi per i progressi scientifici.

Il significato di questo lavoro si estende oltre la comunità scientifica. Slater sottolinea l'impatto che può avere nel coinvolgere persone di tutte le età nella scienza. La paleontologia, spiega, cattura il fascino e la curiosità sia dei bambini che degli adulti, rendendola una scienza di passaggio che può ispirare ulteriori esplorazioni e interesse per la ricerca scientifica.

Sebbene questo studio segni una pietra miliare importante, solleva anche nuove domande per il gruppo di ricerca. Uno dei loro obiettivi chiave è determinare se la chimica dei fossili può riflettere la chimica degli organismi viventi. Svelando la biologia vivente dei dinosauri attraverso le loro piume, questa ricerca apre la strada a scoperte future e a una comprensione più profonda di queste antiche creature.

