Un nuovo studio suggerisce che i dinosauri carnivori prosperavano grazie alle carogne giganti

Un recente studio condotto da ricercatori della Portland State University propone una teoria intrigante sui dinosauri carnivori e sulla loro dieta. Secondo le loro scoperte pubblicate sulla rivista ad accesso libero PLOS ONE, questi dinosauri potrebbero essersi evoluti per sfruttare l’abbondanza di carcasse giganti.

I ricercatori hanno utilizzato un modello basato su agenti, una simulazione virtuale di un ecosistema di dinosauri, per testare la loro ipotesi. Basato sull'antica fauna della Formazione Morrison dell'età giurassica, il modello includeva predatori come l'Allosauro, grandi sauropodi, le loro carcasse e una scorta infinita di stegosauri cacciabili.

Attraverso il modello, i ricercatori hanno assegnato ai carnivori tratti che miglioravano le loro capacità di caccia o di spazzino, simulando l’acquisizione di energia da prede viventi o carcasse di sauropodi. I risultati della simulazione hanno mostrato che quando erano disponibili grandi fonti di carogne di sauropodi, lo scavenging era più redditizio della caccia. Ciò suggerisce che i carnivori in tali ecosistemi potrebbero aver sviluppato tratti specializzati per individuare e sfruttare le grandi carcasse.

È importante notare che il modello rappresenta un’astrazione semplificata di un sistema complesso e sono necessarie ulteriori ricerche per incorporare variabili aggiuntive e affinare i risultati. Tuttavia, i ricercatori ritengono che questo studio fornisca informazioni su come la disponibilità di carogne potrebbe aver influenzato l’evoluzione dei predatori.

Un modello basato su agenti è un tipo di simulazione che modella il comportamento e le interazioni di individui o “agenti” all’interno di un sistema per comprendere come emergono fenomeni complessi.

D: Quali sono stati i principali risultati di questo studio?

Lo studio suggerisce che i dinosauri carnivori potrebbero essersi evoluti per fare affidamento su grandi carcasse, come quelle dei dinosauri sauropodi, come fonte di cibo significativa. Si è scoperto che la raccolta delle carogne era più redditizia della caccia quando queste carcasse erano disponibili.