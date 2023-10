By

L'uccello dodo è un simbolo dell'estinzione degli animali causata dall'uomo. I colonizzatori europei spazzarono via questo uccello incapace di volare entro la fine del XVII secolo. Tuttavia, un affascinante esemplare noto come "Oxford Dodo" conservato al Museo di Storia Naturale dell'Università di Oxford è diventato l'unico resto sopravvissuto dei tessuti molli del dodo.

L'"Oxford Dodo" è costituito da un teschio con pelle coriacea, campioni di tessuto, una piuma, un osso del piede e parte del femore. Il campione è in condizioni così buone che gli scienziati sono riusciti a estrarre il DNA dai tessuti. Nel 2002, campioni genetici dell’“Oxford Dodo” hanno rivelato che il dodo apparteneva al gruppo Columbiformes, che comprende piccioni e colombe. Si è scoperto che il suo parente vivente più prossimo era il piccione delle Nicobare, che abitava nelle isole Andamane e Nicobare.

Un’altra scoperta interessante è arrivata dalla tecnologia di scansione forense applicata all’“Oxford Dodo”. Le scansioni hanno rivelato che il dodo era stato ucciso con una ferita da arma da fuoco al collo e alla testa, anche se l'identità dell'assassino rimane sconosciuta.

I dodo erano alti circa 3 piedi e pesavano circa 44 libbre. Contrariamente alle prime descrizioni, i ricercatori ora credono che fossero uccelli più magri. La scomparsa del dodo può essere attribuita alla colonizzazione europea delle Mauritius, dove i dodo nidificavano sul terreno e costituivano facili bersagli per i cacciatori e introducevano predatori come cani, gatti, maiali, ratti e macachi. L'ultimo avvistamento confermato di un dodo vivo risale al 1662, anche se le analisi suggeriscono che potrebbero essere sopravvissuti fino al 1690.

Mentre alcune ossa di dodo possono essere trovate in vari musei in tutto il mondo, il “Dodo di Oxford” è l’unico esempio conosciuto di tessuti molli intatti. Vale la pena notare che molti reperti di dodo tassidermico spesso non sono autentici.

