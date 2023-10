La controversa approvazione da parte della FDA dei farmaci antipsicotici solleva preoccupazioni

Una recente decisione della Food and Drug Administration (FDA) statunitense di accelerare l'approvazione del farmaco antipsicotico brexpiprazolo (Rexulti) per i pazienti anziani affetti da demenza ha suscitato polemiche. Nonostante i benefici clinici minimi e l'aumento del rischio di morte associato al farmaco, sono state sollevate preoccupazioni sugli standard di approvazione della FDA e sull'influenza degli interessi commerciali sui gruppi di difesa dei pazienti.

L’indagine sul rapporto rischi-benefici di Rexulti solleva seri interrogativi. Il farmaco non ha dimostrato un effetto terapeutico significativo durante i test ed è risultato associato a un aumento del rischio di mortalità. Tuttavia, Rexulti è diventato il primo antipsicotico approvato dalla FDA per il trattamento dell'agitazione nei pazienti anziani affetti da demenza.

Una delle maggiori preoccupazioni legate a questa decisione è il vantaggio finanziario che potrebbe portare alle aziende farmaceutiche. Con un costo di circa 1,400 dollari al mese, i produttori di Rexulti, Otsuka e Lundbeck, prevedono un ulteriore miliardo di dollari di vendite annuali. Il giornalista investigativo Robert Whitaker sostiene che ci sono seri dubbi sul rapporto rischi-benefici di questo farmaco in un recente articolo pubblicato su The BMJ.

L'approvazione di Rexulti potrebbe anche invertire anni di sforzi da parte dei Centri statunitensi per i servizi Medicare e Medicaid (CMS) volti a ridurre l'uso off-label degli antipsicotici nelle case di cura residenziali. Il farmaco contiene un “boxed warning”, il tipo di avvertimento più serio della FDA, relativo all'aumento del rischio di morte. I tre studi pre-approvazione hanno dimostrato che il tasso di mortalità era quattro volte più alto nei soggetti a cui era stato somministrato brexpiprazolo rispetto a quelli a cui era stato somministrato un placebo.

La ricercatrice sanitaria di Public Citizen Nina Zeldes ha espresso le sue preoccupazioni riguardo all’approvazione, affermando che “i piccoli benefici non superano i seri problemi di sicurezza”. Il professor Lon Schneider della University of Southern California ha inoltre osservato che i risultati degli studi sul brexpiprazolo erano simili a quelli di precedenti studi sugli antipsicotici nei pazienti con Alzheimer.

Si teme che gli attuali standard di approvazione della FDA possano essere inferiori rispetto a 20 anni fa. Gruppi di difesa dei pazienti, come Alliance for Aging Research e Leaders Engage on Alzheimer's Research (LEAD), hanno sostenuto l'approvazione di brexpiprazolo. Tuttavia, vale la pena notare che alcuni di questi gruppi ricevono finanziamenti da aziende farmaceutiche, comprese quelle coinvolte nella produzione di Rexulti.

La decisione della FDA ha sollevato dubbi sull'influenza degli interessi commerciali sulle approvazioni dei farmaci e sulla necessità di un processo di valutazione più solido. Gli sforzi in corso da parte del CMS per ridurre la prescrizione non necessaria di antipsicotici nelle case di cura potrebbero essere in contrasto con gli sforzi di marketing che probabilmente seguiranno l’approvazione del brexpiprazolo.

Fonti: BMJ