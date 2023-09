La FCC richiede che le costellazioni satellitari si coordinino con gli astronomi per ridurre al minimo le interferenze

La Federal Communications Commission (FCC) ha aggiornato le licenze di Iceye e Planet, due operatori di costellazioni satellitari, per richiedere loro di lavorare con gli astronomi per mitigare l'impatto che i loro satelliti potrebbero avere sull'astronomia da terra. Iceye ha aggiunto otto satelliti alla sua costellazione, mentre Planet ha aggiunto sette dei suoi prossimi satelliti per immagini ad alta risoluzione Pelican. Entrambe le società sono ora tenute a coordinarsi con la National Science Foundation (NSF) per raggiungere un accordo reciprocamente accettabile per ridurre al minimo gli effetti dei loro satelliti sull’astronomia ottica terrestre.

Questo recente accordo segue i requisiti della FCC per SpaceX, che aveva volontariamente elaborato un accordo di coordinamento con la NSF per affrontare le preoccupazioni sull'impatto della sua costellazione Starlink sull'astronomia. Sebbene le singole costellazioni come Iceeye e Planet non pongano grossi rischi, gli astronomi temono che l'effetto aggregato di più grandi costellazioni possa interferire con le osservazioni astronomiche.

Gli astronomi hanno collaborato attivamente con SpaceX e altre società per ridurre la luminosità dei satelliti, incluso Starlink, per ridurre al minimo il loro impatto sull'astronomia. L'obiettivo è garantire che le costellazioni satellitari non siano più luminose della magnitudine 7. La NSF sta anche lavorando ad accordi di coordinamento con OneWeb e Amazon per le loro costellazioni. L'accordo OneWeb è concluso, mentre le trattative con la costellazione Kuiper di Amazon sono nelle fasi finali.

Gli astronomi hanno elogiato la FCC per aver affrontato le loro preoccupazioni e apprezzano gli sforzi compiuti dalle società satellitari per mitigare le interferenze. Questa collaborazione tra le costellazioni satellitari e la comunità astronomica continuerà per i sistemi futuri, comprese le costellazioni di seconda generazione progettate da aziende come OneWeb.

