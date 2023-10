Il meccanismo di produzione dei lampi radio veloci può essere simile ai terremoti

By

Un recente studio condotto presso l’Università di Tokyo ha trovato nette somiglianze tra i lampi radio veloci (FRB) e i terremoti, gettando nuova luce sul misterioso meccanismo di produzione degli FRB. L’analisi dei tempi e dell’energia degli FRB ha rivelato che, sebbene gli FRB e i brillamenti solari differiscano in modo significativo, esistono notevoli somiglianze tra FRB e terremoti.

I ricercatori propongono che la superficie di una magnetar, un tipo di stella di neutroni, potrebbe essere soggetta a “terremoti stellari” simili ai terremoti sulla Terra, generando FRB. Questa scoperta ha il potenziale per migliorare la nostra comprensione della fisica nucleare, del comportamento della materia ad alta densità e dei terremoti.

Studi precedenti si sono concentrati sulla distribuzione della durata del ritardo tra raffiche consecutive. Tuttavia, questa recente analisi ha esplorato le potenziali correlazioni tra diversi burst. Esaminando il tempo e l'energia di emissione di circa 7,000 lampi provenienti da tre diverse fonti di FRB ripetitori, gli scienziati hanno scoperto una sorprendente somiglianza tra gli FRB e i dati sui terremoti.

I risultati hanno mostrato che la probabilità che si verifichi una scossa di assestamento per un singolo evento è del 10-50% e il tasso di occorrenza delle scosse di assestamento diminuisce con il tempo. Inoltre, non esiste alcuna correlazione tra le energie della scossa principale e della sua scossa di assestamento. Questi risultati supportano fortemente l’ipotesi che le stelle di neutroni abbiano croste solide che ricoprono le loro superfici e che i rapidi terremoti su queste croste rilasciano enormi quantità di energia che si manifestano come FRB.

Il team intende esaminare ulteriormente ulteriori dati sugli FRB per confermare la natura diffusa delle somiglianze scoperte. Questa ricerca potrebbe portare a nuove conoscenze sulla natura dei terremoti studiando i terremoti stellari su stelle ultradense distanti, che forniscono un ambiente unico per le indagini. Le stelle di neutroni hanno gli interni più densi dell'universo, rivaleggiando con la densità dei nuclei atomici, rendendole un eccellente laboratorio per esplorare la materia ad alta densità e le leggi fondamentali della fisica nucleare.

Nel complesso, questo studio contribuisce alla nostra comprensione della natura enigmatica degli FRB e apre interessanti possibilità per la ricerca futura sia in astrofisica che in sismologia.

Riferimento della Gazzetta:

Tomonori Totani e Yuya Tsuzuki. “I lampi radio veloci innescano scosse di assestamento simili ai terremoti, ma non ai brillamenti solari”. Avvisi mensili della Royal Astronomical Society.