Scoppi radio veloci e terremoti: somiglianze e scoperte

I lampi radio veloci (FRB) sono rimasti a lungo un mistero nel campo dell’astronomia. Queste intense esplosioni di energia radio sono invisibili all’occhio umano ma sono rilevabili dai radiotelescopi. Una recente ricerca presso l’Università di Tokyo ha rivelato nette somiglianze tra FRB e terremoti, facendo luce sulla potenziale causa di queste enigmatiche esplosioni.

Lo studio si è concentrato sull’analisi della distribuzione temporale ed energetica degli FRB e sul loro confronto con gli eventi sismici. I ricercatori hanno scoperto che la probabilità che si verifichi una scossa di assestamento per un singolo evento FRB è simile alla probabilità che si verifichi una scossa di assestamento dopo un terremoto. Inoltre, il tasso di occorrenza delle scosse di assestamento diminuisce nel tempo in entrambi i casi. Ciò suggerisce una correlazione tra i due fenomeni e supporta la teoria secondo cui gli FRB sono causati da “sistemi stellari” sulla superficie delle stelle di neutroni.

Le stelle di neutroni si formano quando le stelle supergiganti collassano, creando un nucleo superdenso. Alcune stelle di neutroni, note come magnetar, sono state osservate emettere FRB. I ricercatori suggeriscono che i terremoti stellari che si verificano sulla crosta solida di queste stelle di neutroni rilasciano enormi quantità di energia, con conseguente rilevamento di FRB.

La scoperta di somiglianze tra FRB e terremoti non solo fornisce informazioni sulla natura di queste misteriose esplosioni, ma offre anche il potenziale per comprendere meglio i terremoti stessi. Studiando i terremoti stellari su stelle ultradense distanti, gli scienziati potrebbero acquisire nuove conoscenze sulla materia ad alta densità, sugli aspetti della fisica nucleare e sul comportamento dei terremoti.

I lampi radio veloci sono esplosioni di energia incredibilmente potenti che possono viaggiare per miliardi di anni luce ma in genere durano solo millesimi di secondo. Sebbene le loro origini esatte siano ancora sconosciute, gli scienziati hanno ipotizzato varie possibilità, comprese fonti extraterrestri. Tuttavia, le stelle di neutroni che emettono FRB sono attualmente la teoria principale.

Questa ricerca amplia la nostra comprensione degli FRB e della loro connessione con i terremoti. Verrà condotta un'ulteriore analisi di nuovi dati sugli FRB per convalidare le somiglianze trovate in questo studio. I risultati ci avvicinano a svelare i misteri degli FRB e ad acquisire maggiori conoscenze sull’universo in cui viviamo.

Fonte:

– Avvisi mensili della Royal Astronomical Society

- Università di Tokyo