Gli astronomi scoprono la misteriosa esplosione cosmica

Gli astronomi hanno fatto una scoperta straordinaria: un nuovo tipo di esplosione cosmica che li ha lasciati perplessi. Conosciuto come AT2022aedm, questo evento si è verificato in una vecchia galassia dove le stelle massicce generalmente non diventano supernova. Presentava le caratteristiche di una supernova ma non si adattava perfettamente al profilo abituale. I ricercatori lo chiamano Luminous Fast Cooler (LFC) per via della sua straordinaria luminosità e della rapida dissolvenza.

Il dottor Matt Nicholl della Queen's University di Belfast ha espresso il suo stupore, affermando: "Abbiamo cercato le esplosioni cosmiche più potenti per oltre un decennio, e questa è una delle più brillanti che abbiamo mai visto". A differenza delle tipiche supernove che si attenuano gradualmente nel tempo, AT2022aedm è scesa a meno dell’XNUMX% della sua luminosità di picco in un mese, sostanzialmente svanendo.

Inoltre, la location dell'evento ne accentua la natura insolita. È avvenuto in un'enorme galassia rossa situata a due miliardi di anni luce di distanza. Si prevede che queste galassie manchino delle stelle massicce necessarie che darebbero origine a una supernova. Come ha sottolineato il dottor Shubham Srivastav della Queen's University di Belfast, "Non dovrebbero avere stelle abbastanza grandi da trasformarsi in una supernova".

Considerando queste discrepanze, i ricercatori hanno proposto una spiegazione intrigante: una collisione tra una stella e un buco nero relativamente più piccolo. Questa teoria della collisione si allinea con i dati raccolti, escludendo la possibilità di un’altra supernova. Il dottor Nicholl ha spiegato: “La spiegazione più plausibile sembra essere un buco nero in collisione con una stella”. Ha inoltre suggerito che la ricerca di più dispositivi di raffreddamento rapido luminosi, specialmente nelle regioni più vicine dell’universo, potrebbe far luce su questo scenario.

I ricercatori hanno anche scoperto due ulteriori casi di eventi simili nei dati archiviati, uno del 2009 e un altro del 2020. Queste osservazioni inizialmente non erano identificate e ora contribuiscono al crescente enigma di queste strane esplosioni cosmiche.

I risultati di questo studio, pubblicati su The Astrophysical Journal Letters, sollevano ulteriori domande sui misteri dell’universo e sui vari fenomeni celesti che continuano a sfidare la nostra comprensione.

Fonte:

– Queen's University Belfast, "Gli astronomi scoprono un nuovo tipo di esplosione cosmica"