Oltre la visione della farfalla: il rivoluzionario sensore di imaging UV offre nuove informazioni

I ricercatori dell’Università dell’Illinois Urbana-Champaign hanno svelato un innovativo sensore di imaging che trae ispirazione dall’incredibile percezione UV delle farfalle. Questo sensore innovativo ha la straordinaria capacità di “vedere” nella gamma UV, scoprendo un nuovo mondo di possibilità che un tempo erano invisibili agli occhi umani.

Per replicare il meccanismo di rilevamento UV trovato nelle farfalle, il gruppo di ricerca ha utilizzato una combinazione di fotodiodi impilati e nanocristalli di perovskite (PNC). Questa tecnologia all’avanguardia consente al sensore di acquisire immagini di varie lunghezze d’onda UV, fornendo una vasta gamma di informazioni precedentemente nascoste alla vista. Sfruttando le firme spettrali di marcatori biomedici come gli amminoacidi, questo sensore di imaging può persino distinguere tra cellule tumorali e cellule normali con un sorprendente livello di confidenza del 99%.

Mentre gli esseri umani possiedono una visione tricromatica con tre fotorecettori per percepire i colori, le farfalle hanno occhi composti con sei o più classi di fotorecettori, ciascuna con sensibilità distinte a diversi spettri. Questo vantaggio consente loro di percepire una gamma più ampia di colori, inclusi l’ultravioletto e il viola, che in genere sono invisibili per noi. Inoltre, le farfalle possiedono pigmenti fluorescenti che convertono la luce UV in luce visibile, rendendola facilmente rilevabile dai loro fotorecettori.

Imitando questo meccanismo di rilevamento UV, i ricercatori hanno integrato un sottile strato di PNC con una serie stratificata di fotodiodi al silicio. I PNC, che sono nanocristalli semiconduttori, possiedono proprietà eccezionali che li rendono ideali per rilevare i raggi UV e anche lunghezze d'onda inferiori che i tradizionali rilevatori al silicio non sono in grado di catturare. Lo strato PNC assorbe i fotoni UV ed emette luce verde visibile, che viene poi rilevata dai fotodiodi al silicio stratificati. Attraverso l'elaborazione del segnale, il sensore di immagine mappa e identifica con successo le firme UV.

Le implicazioni di questa tecnologia rivoluzionaria si estendono ben oltre il campo dell’assistenza sanitaria. Sebbene la capacità del sensore di differenziare le cellule cancerose da quelle sane sia senza dubbio trasformativa, ha anche un immenso potenziale in diversi campi come la biologia. Molte specie, a parte le farfalle, possiedono la capacità di percepire la luce UV. Pertanto, questo sensore di imaging UV apre interessanti opportunità per la ricerca e l’esplorazione scientifica, sbloccando territori precedentemente inesplorati.

FAQ

D: Come funziona il sensore di immagine UV?

R: Questo sensore combina fotodiodi impilati e nanocristalli di perovskite per catturare la luce UV. I nanocristalli assorbono i fotoni UV ed emettono luce verde visibile, che viene poi rilevata dai fotodiodi al silicio.

D: Questa tecnologia di imaging può differenziare le cellule tumorali dalle cellule normali?

R: Sì, con un eccezionale livello di confidenza del 99%, il sensore di imaging è in grado di distinguere tra cellule tumorali e cellule normali utilizzando le firme spettrali di biomarcatori come gli amminoacidi.

D: Quali vantaggi hanno le farfalle nella percezione dei raggi UV?

R: Le farfalle possiedono occhi composti con più classi di fotorecettori, che consentono loro di percepire una gamma più ampia di colori, inclusi i raggi UV e il viola. Hanno anche pigmenti fluorescenti che convertono la luce UV in luce visibile per essere facilmente rilevati dai loro fotorecettori.

D: In che modo questa tecnologia può apportare vantaggi ai chirurghi durante l'intervento chirurgico?

R: Questo sensore di imaging può aiutare i chirurghi a determinare l'entità della rimozione del tessuto necessaria per ottenere margini liberi attorno ai tumori cancerosi. Fornisce informazioni in tempo reale che facilitano il processo decisionale informato.

D: Esistono altre applicazioni per l'imaging UV al di fuori del settore sanitario?

R: Assolutamente. Oltre all’assistenza sanitaria, la tecnologia dell’imaging UV ha vaste applicazioni potenziali in vari campi, inclusa la biologia. Molte specie oltre alle farfalle possono vedere nella gamma UV e questa tecnologia presenta interessanti opportunità per i ricercatori che studiano queste specie.