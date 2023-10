La missione New Horizons della NASA continua con la raccolta di dati eliofisici

By

La NASA ha annunciato che la missione New Horizons continuerà oltre il suo piano originale, concentrandosi sulla raccolta di dati eliofisici unici a partire dal 2025. Questa missione estesa consentirà alla navicella spaziale di uscire dalla fascia di Kuiper, dove ha esplorato i confini esterni del pianeta. sistema solare sin dal suo lancio nel 2006.

La decisione di estendere la missione New Horizons è stata guidata dalla posizione unica della navicella spaziale nel nostro sistema solare e dalle opportunità che presenta per importanti ricerche eliofisiche. La missione sarà finanziata principalmente dalla Divisione di Scienze Planetarie della NASA e sarà gestita congiuntamente dalle Divisioni di Eliofisica e di Scienze Planetarie della NASA.

Sebbene la comunità scientifica non sia attualmente a conoscenza di alcun oggetto raggiungibile della Cintura di Kuiper, il nuovo piano prevede la possibilità di un futuro sorvolo ravvicinato qualora ne venisse identificato uno. Inoltre, la missione estesa aiuterà a preservare il carburante e a ridurre la complessità operativa mentre viene condotta la ricerca di un candidato convincente per il sorvolo.

La navicella spaziale New Horizons, progettata, costruita e gestita dal Laboratorio di Fisica Applicata della Johns Hopkins University, ha svolto un ruolo cruciale nella nostra comprensione del sistema solare esterno. Ha condotto un sorvolo di Plutone nel 2015 e successivamente ha visitato l'oggetto Arrokoth della cintura di Kuiper. Il Southwest Research Institute è responsabile della direzione della missione e della guida del team scientifico.

La continuazione della missione New Horizons fornirà dati preziosi per la ricerca eliofisica e farà avanzare ulteriormente la nostra conoscenza del sistema solare. Dimostra l'impegno della NASA nei confronti dell'esplorazione e della scoperta sia nella comunità scientifica che nel pubblico in generale.

Fonte:

– Nasa