Un'indimenticabile avventura culinaria mediorientale con gli amati cammelli

Concediti un'esperienza gastronomica straordinaria intraprendendo un viaggio che combina la deliziosa cucina turca con incontri indimenticabili con la nostra amata mandria di cammelli. Nel nostro rifugio abbiamo ideato un modo innovativo per raccogliere fondi per coprire la nostra bolletta alimentare e fornire il massimo livello di assistenza ai nostri amici pelosi.

Vivi il Medio Oriente come mai prima d'ora mettendo piede nel nostro santuario che, per un periodo limitato, si trasformerà in un mondo incantevole che ricorda antiche tradizioni. Immergiti nei colori vibranti e nei suoni affascinanti di un'autentica atmosfera mediorientale mentre ti godi la compagnia dei nostri straordinari cammelli.

Assapora i sapori e gli aromi allettanti della cucina turca, rinomata per la sua ricca storia e le diverse influenze. Delizia le tue papille gustative con succulenti kebab, fragranti piatti di riso e una miriade di gustose mezze, il tutto preparato con amore dai nostri talentuosi chef. Ogni boccone è un viaggio attraverso le strade cariche di spezie di Istanbul o i vivaci mercati di Ankara.

Mentre approfondisci le meraviglie culinarie della Turchia, cogli l'opportunità di incontrare la nostra affascinante mandria di cammelli: Bella, Donna, Cleopatra, Delilah e l'ultima aggiunta, Tiddles. Interagisci con queste maestose creature da vicino e in modo personale, imparando a conoscere le loro abitudini, la storia e l'incredibile legame che condividono con gli esseri umani nel corso dei secoli.

Quindi, unisciti a noi per un'indimenticabile avventura in Medio Oriente dove la tua passione per il cibo delizioso incontra il tuo amore per gli animali. Il tuo patrocinio non solo ti garantirà un'esperienza eccezionale, ma contribuirà anche al benessere e alla cura dei nostri amati compagni cammelli.

Domande frequenti

1. Come posso prenotare questa esperienza in Medio Oriente?

Per assicurarti un posto per questa avventura unica, visita semplicemente il nostro sito web e fai clic sul pulsante "Prenota ora". Segui le istruzioni per scegliere la data e l'ora preferite.

2. Posso portare con me i miei figli?

Assolutamente! Questa esperienza è adatta alle famiglie e i bambini di tutte le età sono i benvenuti. Crediamo che sia una meravigliosa opportunità per i bambini di conoscere gli animali e scoprire nuovi sapori.

3. Saranno disponibili opzioni vegetariane?

In effetti, soddisfiamo tutte le preferenze dietetiche. Il nostro menu include una varietà di opzioni vegetariane per soddisfare le esigenze di ogni ospite.

4. Quali misure di sicurezza sono in atto per garantire il benessere degli ospiti e dei cammelli?

Diamo priorità alla sicurezza e al comfort sia dei nostri ospiti che dei nostri cammelli. Verranno applicate misure di distanziamento sociale e saranno prontamente disponibili postazioni per l’igienizzazione delle mani in tutta la struttura. Il nostro team di addestratori esperti sarà presente per guidare e assistere gli ospiti durante la loro interazione con i cammelli.