Simulazioni intriganti replicano il tuffo atmosferico nei giganti di ghiaccio

Gli scienziati sono riusciti a ricreare con successo le composizioni atmosferiche uniche dei pianeti giganti di ghiaccio Urano e Nettuno per simulare un tuffo profondo nelle loro profondità. I tubi d'urto europei e gli impianti al plasma sono stati opportunamente adattati a questo scopo, raggiungendo velocità fino a 19 km/s. Sebbene queste velocità non corrispondano esattamente a quelle che potrebbero raggiungere le sonde su questi giganti gassosi, la campagna di test è stata un passo avanti verso la comprensione delle condizioni estreme che le future sonde atmosferiche potrebbero dover affrontare.

I test si sono svolti presso il tunnel ipersonico T6 Stalker dell’Università di Oxford nel Regno Unito e nelle gallerie del vento al plasma dell’High Entalpy Flow Diagnostics Group dell’Università di Stoccarda in Germania. Queste strutture sono state utilizzate per ricreare gli ambienti atmosferici di Urano e Nettuno. Riproducendo accuratamente queste condizioni, gli scienziati possono iniziare a progettare sistemi di protezione termica ad alte prestazioni in grado di resistere alle alte pressioni e temperature incontrate durante l'ingresso nell'atmosfera.

Urano e Nettuno, due dei giganti gassosi esterni del nostro sistema solare, non sono stati esplorati da veicoli spaziali costruiti dall'uomo se non attraverso il telerilevamento. Questi pianeti, sebbene di dimensioni simili a Giove e Saturno, hanno caratteristiche distinte. Sotto le nubi superficiali possiedono oceani liquidi supercritici costituiti da elementi più pesanti che contribuiscono in modo significativo alla loro massa. Entrambi i pianeti contengono anche metano nelle loro atmosfere, che conferisce loro il caratteristico aspetto blu.

Si stanno prendendo in considerazione future missioni della NASA e dell'ESA su Urano e Nettuno e una sonda atmosferica, simile a quella utilizzata dalla missione Galileo della NASA su Giove, è in cima alla lista delle priorità scientifiche. Tuttavia, le condizioni estreme presenti nell’atmosfera di questi giganti di ghiaccio rappresentano una sfida per la progettazione di una sonda in grado di resistere alle pressioni e alle temperature che incontrerebbe durante il suo viaggio.

Le simulazioni riuscite condotte dai ricercatori aprono la strada a ulteriori progressi nella comprensione delle composizioni atmosferiche e delle velocità coinvolte nell'esplorazione planetaria. Con il progredire della ricerca, l'accento sarà posto sull'estensione delle velocità simulate ottenibili al fine di replicare meglio le condizioni che le future sonde potrebbero incontrare.

