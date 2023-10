La missione Psyche della NASA viene lanciata con successo, evidenziando la concorrenza tra i fornitori di lancio

L'attesissima missione Psyche della NASA è decollata con successo dalla piattaforma di lancio 39A del Kennedy Space Center in Florida, alleviando le precedenti preoccupazioni sui ritardi. La missione, che mira a esplorare l’asteroide ricco di metalli Psyche per ottenere informazioni sulla formazione dei pianeti rocciosi, è stata lanciata a bordo di un razzo Falcon Heavy di SpaceX.

Oltre a studiare l'asteroide, la navicella spaziale trasporta anche la dimostrazione della tecnologia di comunicazione ottica nello spazio profondo, che mira a migliorare la larghezza di banda della comunicazione utilizzando le comunicazioni ottiche invece delle tradizionali comunicazioni in radiofrequenza.

L’asteroide Psiche, largo 279 km, è unico in quanto sarà il primo asteroide di classe metallica mai esplorato. La navicella spaziale sarà sottoposta a una fase di messa in servizio e riceverà l'assistenza gravitazionale di Marte nel 2026 prima di raggiungere finalmente l'asteroide nel 2029. Nelle prossime settimane, gli strumenti scientifici verranno controllati e gli ingegneri testeranno la dimostrazione della tecnologia di comunicazione ottica.

Un aspetto notevole della missione Psiche è l'uso del Falcon Heavy di SpaceX, che segna una pietra miliare significativa per la NASA. È la prima volta che al lanciatore vengono affidate le “missioni più complesse e con la massima priorità” della NASA. Questa decisione è stata presa dopo uno sforzo di due anni e mezzo per trovare alternative al costoso Space Launch System (SLS).

La dipendenza da SpaceX evidenzia le opzioni limitate per i fornitori di lancio nel mondo occidentale. Fornitori affermati come United Launch Alliance (ULA) si trovano ad affrontare sfide nel mettere in linea nuovi razzi a causa di vari fattori, tra cui conflitti geopolitici e interruzioni della catena di approvvigionamento. Mentre ULA spera di assicurarsi motori alternativi da Blue Origin, il suo razzo Vulcan sta affrontando ritardi significativi. Anche i fornitori di lancio europei stanno vivendo battute d'arresto, con la messa a terra del Vega-C e gli slittamenti di programma per Ariane 6.

Man mano che le opzioni per i servizi di lancio diminuiscono, anche le scelte della NASA per le sue sonde e piccoli satelliti si stanno restringendo. I recenti incidenti, come il fallimento del lancio di Rocket Lab a settembre, sottolineano ulteriormente la necessità di fornitori di lancio alternativi per garantire che SpaceX non diventi l’unica opzione sul mercato.

Fonte: questa informazione si basa su un articolo di The Register.