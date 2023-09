I “cerchi delle fate” continuano ad affascinare gli scienziati nonostante gli ultimi studi sull’intelligenza artificiale

Un recente studio che utilizza l’intelligenza artificiale (AI) ha gettato nuova luce sul misterioso fenomeno noto come “cerchi fatati”. Queste zone sterili di terra perfettamente simmetriche, che si trovano in regioni come il deserto del Namib, hanno lasciato perplessi gli scienziati per decenni.

Lo studio, condotto da un team di ricercatori provenienti da istituzioni tra cui l’Università di Princeton e l’Università di Pretoria, ha utilizzato algoritmi di intelligenza artificiale per analizzare le immagini satellitari dei cerchi fatati. L'intelligenza artificiale è stata in grado di identificare e mappare gli schemi dei cerchi, rivelandone la natura intricata e ripetitiva.

I cerchi fatati sono zone circolari di terreno nudo circondate da un anello di erba più alta. Solitamente misurano tra 2 e 15 metri di diametro e possono essere trovati in grappoli. L'origine dei cerchi fatati è stata a lungo oggetto di dibattito tra gli scienziati, con teorie che vanno dall'attività delle termiti alla competizione per l'acqua e le sostanze nutritive.

Nonostante l’ultimo studio, la vera causa dei cerchi fatati rimane sfuggente. L’analisi AI ha fornito preziose informazioni sui modelli geometrici e sulla distribuzione spaziale dei cerchi, ma non è stata in grado di determinarne in modo definitivo l’origine.

Gli scienziati continuano a esplorare varie ipotesi e a condurre ulteriori ricerche per svelare i segreti dei circoli fatati. Le formazioni ecologiche uniche hanno catturato l'immaginazione di ricercatori e appassionati di natura, suscitando un senso di meraviglia e curiosità verso il mondo naturale.

Ulteriori studi che utilizzano tecnologie avanzate e approcci interdisciplinari potrebbero contenere la chiave per svelare i misteri dietro i circoli fatati. Combinando l’intelligenza artificiale con altri metodi scientifici, i ricercatori possono acquisire una comprensione più profonda di questi fenomeni enigmatici e potenzialmente svelarne i meccanismi sottostanti.

Sebbene l’ultimo studio fornisca un prezioso trampolino di lancio nello studio dei circoli fatati, sottolinea anche la complessità del mondo naturale e le lacune rimanenti nella nostra conoscenza. Il fascino di questi incantevoli cerchi continuerà senza dubbio a ispirare la ricerca scientifica e ad accendere l'immaginazione di coloro che sono affascinati dalla loro bellezza e dal loro mistero.

Fonte:

– La Voce di New York