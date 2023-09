Nuova tecnica per la fabbricazione di microdispositivi elettroforetici per la rilevazione della fluorescenza

James Landers dell'Università della Virginia è stato insignito dell'AES Lifetime Achievement Award per i suoi eccezionali contributi nei campi dell'elettroforesi, dell'elettrocinetica e delle aree correlate. Landers ha recentemente pubblicato un articolo in cui si discute di una nuova tecnica per fabbricare microdispositivi elettroforetici per il rilevamento della fluorescenza.

L'elettroforesi capillare (CE) è stata ampiamente utilizzata nei progressi guidati dalla biologia molecolare per l'analisi di acido polinucleico, proteine ​​e piccole molecole. I chip microfluidici hanno offerto un’alternativa più compatta e più veloce alla CE. Tuttavia, i microchip disponibili in commercio non erano convenienti per i laboratori di ricerca. Per risolvere questo problema, Landers e il suo team hanno sviluppato un metodo di fabbricazione chiamato “stampa, taglio e laminazione (PCL)” utilizzando materiali e attrezzature per ufficio comuni.

I vantaggi della creazione di microdispositivi elettroforetici includono tempi di analisi rapidi grazie alla breve lunghezza effettiva del capillare. Una sfida è stata la creazione di canali di separazione con sezioni trasversali di piccole dimensioni. La ricerca di Landers ha dimostrato che i microchip elettroforetici potrebbero essere fabbricati utilizzando l'approccio PCL. Hanno inoltre scoperto che l'elevata fluorescenza di fondo potrebbe essere superata utilizzando fogli di copolimero olefinico ciclico (COC).

La ricerca ha dimostrato che i microdispositivi elettroforetici creati tramite il metodo PCL potrebbero caricare efficacemente il polimero setacciato nell'architettura di separazione e ottenere la separazione del DNA con alta risoluzione. Questa tecnica fornisce un mezzo semplice, rapido ed economico per generare prototipi di architettura elettroforetica per test specifici dell'applicazione.

Sebbene possano sorgere preoccupazioni riguardo all'uso del toner per stampanti commerciali nell'architettura microfluidica, non ci sono prove che il toner influenzi le prestazioni. La limitazione dell'approccio PCL risiede nel metodo utilizzato per tagliare i canali, che attualmente presenta limitazioni di risoluzione per le separazioni ad alta risoluzione.

Landers ha sottolineato la natura multidisciplinare della microfluidica, che richiede competenze in vari campi come la chimica organica, la chimica clinica, la biochimica e l'ingegneria. La collaborazione con diversi dipartimenti è stata fondamentale per evitare la duplicazione degli sforzi e accelerare gli sviluppi nel campo della microfluidica.

Il feedback ricevuto sugli sviluppi di Landers è stato molto positivo, attribuendo il successo ai brillanti studenti laureati e all'ambiente favorevole all'innovazione. Questa nuova tecnica per fabbricare microdispositivi elettroforetici ha il potenziale per rivoluzionare il rilevamento della fluorescenza in vari campi di ricerca.

