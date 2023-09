SpaceX lancia 22 satelliti mentre la FAA propone una nuova regola per ridurre i detriti spaziali

SpaceX ha lanciato con successo 22 satelliti per la sua “costellazione” Starlink nell'orbita terrestre bassa. I satelliti sono stati inviati nello spazio da un razzo Falcon 9 dalla stazione spaziale di Cape Canaveral in Florida. Il primo stadio del razzo è atterrato con successo su una chiatta nell'oceano. Questa missione ha segnato il 17° volo per il booster del primo stadio, che in precedenza ha lanciato vari carichi utili tra cui missioni GPS e Starlink.

Poco dopo questo lancio, la Federal Aviation Administration (FAA) ha annunciato una proposta di norma volta a limitare la crescita dei detriti orbitali provenienti dai voli spaziali commerciali. L'obiettivo della FAA è ridurre al minimo il rischio di collisioni con veicoli spaziali e satelliti e promuovere un ambiente spaziale sostenibile. I detriti orbitali rappresentano una minaccia per il volo spaziale umano e i servizi satellitari come le comunicazioni e il monitoraggio meteorologico.

La norma proposta richiederebbe ad aziende come SpaceX di smaltire gli stadi superiori dei loro razzi in cinque modi. Avrebbero bisogno di effettuare un ingresso controllato, spostare lo stadio superiore in un deposito meno congestionato o in un'orbita di cimitero, inviarlo su un'orbita di fuga dalla Terra, rimuovere i detriti entro cinque anni attraverso la rimozione attiva dei detriti o eseguire uno smaltimento atmosferico incontrollato. La FAA mira a mitigare il rischio per le persone a terra e in volo limitando il rientro incontrollato degli stadi superiori.

La norma proposta dalla FAA è in linea con le pratiche di mitigazione dei detriti orbitali del governo degli Stati Uniti per le sue missioni spaziali. Sarà presto pubblicato nel registro federale, dando inizio a un periodo di commento pubblico di 90 giorni. A luglio c'erano oltre 23,000 oggetti orbitali più grandi di circa quattro pollici. La necessità di una gestione responsabile dei detriti spaziali è stata evidenziata da incidenti come la scoperta di detriti SpaceX nelle montagne innevate e l’esplosione di un razzo senza equipaggio in aprile che ha provocato la caduta di detriti vicino a una piccola città.

