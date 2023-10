Il mistero delle nane bianche scomparse nell'ammasso stellare delle Iadi

L'ammasso stellare delle Iadi, situato a soli 153 anni luce dalla Terra, affascina da tempo gli astronomi per la sua vicinanza e accessibilità. Tuttavia, un aspetto peculiare dell’ammasso è l’apparente mancanza di nane bianche. A differenza di molti ammassi stellari, le Iadi contengono solo otto nane bianche nel suo nucleo, suscitando curiosità sulla loro assenza e sulla loro ubicazione.

In un recente studio intitolato “An Extremely Massive White Dwarf Escaped From the Hyades Star Cluster”, i ricercatori dell’Università della British Columbia hanno indagato su questo mistero. I ricercatori hanno esaminato la mancanza di nane bianche nell’ammasso delle Iadi per ottenere informazioni sulla sua storia ed evoluzione.

Gli ammassi aperti come le Iadi sono relativamente poco legati, il che significa che nel tempo possono perdere stelle a causa di varie interazioni. Identificando le stelle che sono state espulse dall'ammasso, in particolare le nane bianche, i ricercatori speravano di ricostruire la storia dell'ammasso.

Per aiutare le loro indagini, il team ha utilizzato i dati della navicella spaziale Gaia dell'Agenzia spaziale europea, che ha monitorato oltre 1 miliardo di stelle nella Via Lattea. Attraverso la loro analisi, hanno identificato tre nane bianche ultramassicce la cui cinematica suggerisce che potrebbero provenire dall’ammasso delle Iadi. Di questi tre candidati, una nana bianca si è distinta come una fuggitiva con alta probabilità.

Le nane bianche sono ciò che resta di stelle che hanno esaurito il loro combustibile per la fusione. Sono oggetti incredibilmente densi, con masse simili a quella del Sole ma dimensioni paragonabili a quelle della Terra. La maggior parte delle stelle della Via Lattea alla fine si evolvono in nane bianche, con la loro massa governata dal limite di Chandrasekhar. Se una nana bianca supera questo limite, in genere accumulando massa da una compagna binaria, può innescare una supernova di tipo 1a.

La nana bianca fuggita dalle Iadi è di particolare interesse in quanto rientra nella categoria delle nane bianche ultramassicce, con una massa di 1.317 masse solari. Questa massa è al di sopra del limite di Chandrasekhar ma supera la massa media delle tipiche nane bianche. I ricercatori ritengono che questa nana bianca ultramassiccia abbia avuto origine da un’unica stella progenitrice, rendendola un valore anomalo unico nello studio delle nane bianche.

Mentre il mistero delle nane bianche scomparse nell’ammasso stellare delle Iadi persiste, questo nuovo studio offre preziose informazioni e solleva ulteriori domande sull’evoluzione dell’ammasso. Mentre gli astronomi continuano a svelare i segreti di questo ammasso, esso funge da punto di riferimento per comprendere gli ammassi stellari e le loro diverse popolazioni.

Fonte:

– “Una nana bianca estremamente massiccia fuggita dall’ammasso stellare delle Iadi” – David Miller et al. (Inserito per la pubblicazione su The Astrophysical Journal)