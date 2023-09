Una supernova vicina sfida la teoria standard dell’evoluzione stellare

Una supernova scoperta di recente, SN 2023ixf, ha sorpreso gli astronomi con il suo comportamento, sfidando la teoria standard dell’evoluzione stellare. Scoperta dall'astronomo dilettante Kōichi Itagaki di Yamagata, in Giappone, questa supernova di tipo II fornisce dati preziosi per gli scienziati che studiano la morte delle stelle massicce.

Le supernovae di tipo II o con collasso del nucleo si verificano quando le stelle supergiganti rosse collassano sotto la loro stessa gravità ed esplodono. SN 2023ixf, situata nella Galassia Girandola a circa 20 milioni di anni luce dalla Terra, si adatta a questa descrizione. Tuttavia, le osservazioni di follow-up degli astronomi del Centro di Astrofisica | Harvard e Smithsonian hanno rivelato un comportamento inaspettato.

Tipicamente, le supernovae con collasso del nucleo producono un'esplosione di luce nota come shock breakout quando l'onda d'urto dell'esplosione raggiunge il bordo esterno della stella. Ma SN 2023ixf ha mostrato uno shock ritardato, contraddicendo le aspettative. Secondo uno studio pubblicato su The Astrophysical Journal Letters, questo ritardo è la prova della presenza di materiale denso derivante dalla recente perdita di massa, cosa insolita per le supernove di tipo II. Le osservazioni hanno anche rivelato una quantità significativa di perdita di massa, quasi la massa del Sole, nell’anno precedente all’esplosione.

L’esplosione ritardata dello shock suggerisce una potenziale instabilità negli ultimi anni di vita di una stella, che porterà a un’estrema perdita di massa. Ciò potrebbe essere correlato alla combustione di elementi di massa elevata, come il silicio, nel nucleo della stella. Ulteriori osservazioni sulle onde millimetriche condotte dal Centro di Astrofisica utilizzando il Submillimeter Array hanno tracciato la collisione tra i detriti della supernova e il materiale denso che era andato perso prima dell’esplosione.

Scoprire e studiare le supernove quando sono giovani e vicine è fondamentale per comprendere il comportamento delle stelle massicce negli ultimi anni che precedono la loro esplosione. La collaborazione tra astronomi dilettanti e professionisti ha svolto un ruolo fondamentale nella scoperta e nel follow-up di SN 2023ixf, consentendo una comprensione più profonda dell’evoluzione stellare e delle esplosioni di supernova.

