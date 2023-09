La perdita di massa senza precedenti della Supernova SN 2023ixf sfida le teorie esistenti sull’evoluzione stellare

By

Una supernova appena scoperta, nota come SN 2023ixf, sta sfidando la teoria standard dell’evoluzione stellare. La supernova, situata nella Galassia Girandola a circa 20 milioni di anni luce dalla Terra, ha espulso una massa di materiale pari all’intera massa solare nell’anno precedente alla sua esplosione. Questa estrema perdita di massa pre-esplosione suggerisce che nell’ultimo anno di vita di una stella potrebbero accadere più di quanto si pensasse in precedenza.

SN 2023ixf è una supernova di tipo II, in particolare una supernova con collasso del nucleo, che si verifica quando le stelle supergiganti rosse collassano sotto il loro stesso peso ed esplodono. Queste supernove svolgono un ruolo cruciale nella formazione e nell'evoluzione di atomi, stelle di neutroni e buchi neri. Tuttavia, si sa molto poco degli anni precedenti le loro esplosioni.

Inizialmente gli scienziati hanno osservato che lo shock breakout di SN 2023ixf, il lampo di luce che si verifica quando l’onda d’urto dell’esplosione raggiunge il bordo esterno della stella, è stato ritardato di diversi giorni. Ulteriori analisi dei dati multi-lunghezza d'onda hanno rivelato che l'esplosione ritardata dello shock era la prova di una recente perdita di massa della stella.

Le osservazioni hanno indicato che SN 2023ixf ha perso una quantità inaspettata di massa, equivalente alla massa del Sole, nell’ultimo anno prima della sua esplosione. Questa estrema perdita di massa è atipica per le supernove di tipo II e mette alla prova la comprensione esistente dell’evoluzione delle stelle massicce.

Questi risultati suggeriscono che potrebbe esserci una potenziale instabilità negli ultimi anni di vita di una stella, con conseguente estrema perdita di massa. Ciò potrebbe essere collegato alle fasi finali del consumo nucleare di elementi di massa elevata, come il silicio, nel nucleo della stella.

Ulteriori osservazioni e collaborazioni, comprese le osservazioni delle onde millimetriche utilizzando il Submillimeter Array (SMA) alle Hawaii, sono in corso per ottenere una comprensione più profonda di SN 2023ixf e della sua perdita di massa senza precedenti. Queste scoperte forniscono preziose informazioni sui complessi processi che avvengono nelle fasi finali della vita di una stella prima che esploda come supernova.

