Una nuova ricerca rivela la potenziale devastazione delle tempeste solari estreme

Il 1° settembre 1859 il pianeta Terra visse un evento straordinario: una tempesta solare conosciuta come evento Carrington. Questa potente esplosione di energia elettromagnetica causò la scintilla e lo scioglimento dei cavi telegrafici, rendendo inutilizzabili le apparecchiature telegrafiche in tutta Europa e Nord America. Avanti veloce fino al 13 marzo 1989, una tempesta solare più piccola ma comunque significativa travolse le centrali elettriche nel Canada orientale, lasciando 6 milioni di persone senza elettricità e persino sciogliendo i trasformatori di potenza nel New Jersey. Questi eventi servono a ricordare duramente la vulnerabilità della tecnologia moderna a tali tempeste solari.

Tuttavia, secondo una nuova ricerca, l’impatto delle tempeste solari estreme potrebbe essere ancora più grave di quanto si pensasse in precedenza. Gli scienziati hanno recentemente scoperto le prove di una massiccia tempesta solare che colpì la Terra circa 14,300 anni fa. Questa scoperta è stata fatta studiando gli anelli degli alberi, che hanno indicato un picco significativo di carbonio radioattivo, corrispondente a un aumento di berillio trovato nel ghiaccio del ghiacciaio della Groenlandia. L'energia di questa tempesta ha fatto impallidire l'evento Carrington.

“Le tempeste solari estreme potrebbero avere enormi impatti sulla Terra”, ha affermato Tim Heaton, coautore dello studio sugli anelli degli alberi. “Tali super tempeste potrebbero danneggiare in modo permanente i trasformatori delle nostre reti elettriche, provocando enormi e diffusi blackout che dureranno mesi”.

La NASA, consapevole delle potenziali conseguenze catastrofiche delle tempeste solari, ha implementato più veicoli spaziali per monitorare continuamente il sole. Queste osservazioni consentono agli scienziati di analizzare gli eventi di tempesta solare e, nel caso di una tempesta solare che pone fine alla civiltà, di fornire un preavviso stimato di 30 minuti prima che si verifichi la sua potenziale devastazione.

Trenta minuti potrebbero sembrare un breve avvertimento, ma considerando la diffusa dipendenza dalla tecnologia, anche una breve interruzione dei nostri sistemi interconnessi potrebbe mettere in ginocchio la civiltà. La possibilità che si verifichino tempeste solari serve a ricordare il delicato equilibrio tra la dipendenza umana dalla tecnologia e le forze imprevedibili della natura.

FAQ

Cos'è una tempesta solare?

Una tempesta solare, conosciuta anche come tempesta geomagnetica, si verifica quando il Sole rilascia un’esplosione di particelle cariche nello spazio. Quando queste particelle interagiscono con il campo magnetico terrestre, possono causare interruzioni a vari sistemi tecnologici, dalle reti di comunicazione alle reti elettriche.

Qual è stato l'evento di Carrington?

L'evento Carrington, avvenuto nel 1859, è stata la tempesta solare più potente mai registrata nella storia. Ha causato danni diffusi ai cavi e alle apparecchiature telegrafiche, rendendoli inutilizzabili. Questo evento ha messo in luce la potenziale vulnerabilità della tecnologia alle tempeste solari.

Che impatto hanno le tempeste solari sulla Terra?

Le tempeste solari possono interrompere i sistemi di comunicazione, danneggiare le reti elettriche e persino causare blackout che durano per periodi prolungati. Il rilascio di particelle cariche durante questi eventi può anche comportare rischi per i satelliti e altre tecnologie spaziali.

Quali misure vengono adottate per monitorare le tempeste solari?

La NASA utilizza più veicoli spaziali per monitorare il Sole e rilevare l'attività delle tempeste solari. Queste osservazioni aiutano gli scienziati ad analizzare gli eventi e a fornire avvisi avanzati quando sono imminenti tempeste solari potenzialmente devastanti.

Quali sono le conseguenze a lungo termine delle tempeste solari estreme?

Le tempeste solari estreme potrebbero portare a blackout di lunga durata, danni ai trasformatori elettrici, interruzioni nelle reti di comunicazione, perdita di connettività Internet e un impatto significativo su vari settori. Il recupero dai danni causati da tali tempeste potrebbe richiedere settimane, mesi o addirittura anni.

Fonte: NASA