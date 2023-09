Una nuova ricerca suggerisce che il caldo estremo potrebbe portare all’estinzione umana

Un nuovo studio condotto da scienziati nel Regno Unito avverte che il caldo estremo potrebbe potenzialmente portare all’estinzione degli esseri umani e di quasi tutti gli altri mammiferi molto prima di quanto previsto in precedenza. La ricerca, pubblicata su Nature Geoscience, ha utilizzato modelli climatici avanzati di supercomputer per illustrare l’escalation degli estremi climatici che si verificherà quando i continenti sulla Terra alla fine si fonderanno per formare una massa continentale torrida e arida conosciuta come “Pangea Ultima”.

Si prevede che la formazione di Pangea Ultima sottoporrà una porzione significativa del pianeta a temperature comprese tra 40 e 70°C. Ciò, combinato con l’aumento dell’attività vulcanica che rilascerà notevoli quantità di anidride carbonica nell’atmosfera, aggraverà il riscaldamento globale. Inoltre, man mano che il sole diventa più luminoso nel tempo, emettendo più energia, la temperatura della Terra aumenterà.

L'autore principale, il dottor Alexander Farnsworth, spiega che tra circa 250 milioni di anni, il sole sarà circa il 2.5% più luminoso ed emetterà il 2.5% di radiazioni in più rispetto a oggi. Con l’emergere del supercontinente e il sole più caldo, i mammiferi, compreso l’uomo, si troveranno ad affrontare un ambiente prevalentemente ostile, privo di fonti di cibo e acqua. Il documento mette in guardia da temperature diffuse comprese tra 40 e 50 gradi Celsius e da estremi quotidiani che renderebbero impossibile la sopravvivenza senza intervento.

Lo studio evidenzia l’adattabilità dei mammiferi, compreso l’uomo, nel corso della storia alle varie condizioni meteorologiche. Tuttavia, mentre i mammiferi si sono evoluti per tollerare temperature più basse, la loro capacità di sopportare temperature più elevate è generalmente rimasta invariata. L’esposizione prolungata al caldo estremo diventa molto più difficile da affrontare e alla fine renderebbe impossibile la sopravvivenza.

Il team di ricerca ha utilizzato modelli climatici per simulare le tendenze di temperatura, vento, pioggia e umidità per Pangea Ultima. I livelli di CO2 sono stati proiettati utilizzando modelli che consideravano i movimenti delle placche tettoniche, la chimica oceanica e i processi biologici, tenendo conto delle emissioni di gas serra indotte dall’uomo.

Il dottor Farnsworth suggerisce che una possibile soluzione comporterebbe lo sviluppo di tecnologie create dall’uomo, come strutture o involucri, in grado di proteggere le persone dalle temperature esterne estreme. Tuttavia, affrontare questa sfida richiederebbe anche innovazioni per sostenere le fonti alimentari e garantire la sicurezza idrica, poiché il bestiame e i raccolti farebbero fatica a sopravvivere in tali condizioni.

Lo studio sottolinea anche l’importanza di comprendere la tettonica e la disposizione dei continenti durante la ricerca sugli esopianeti oltre il nostro sistema solare. La dinamica di questi fattori determina l’abitabilità di un sistema solare ed evidenzia il ruolo che svolgono nell’abitabilità del nostro sistema solare.

In conclusione, la ricerca evidenzia la grave minaccia che il caldo estremo rappresenta per la sopravvivenza umana e dei mammiferi. Richiede un’azione urgente per affrontare i potenziali scenari futuri e sviluppare soluzioni innovative per mitigare l’impatto dell’aumento delle temperature.

