Il caldo estremo può portare all'estinzione dei mammiferi in 250 milioni di anni, secondo uno studio

Uno studio recente suggerisce che il calore estremo causato dalla fusione dei continenti della Terra in un unico supercontinente potrebbe portare all’estinzione di tutti i mammiferi, compreso l’uomo, entro 250 milioni di anni. Lo studio ha utilizzato modelli climatici di supercomputer per prevedere gli effetti futuri dei movimenti tettonici e dell’aumento delle emissioni di anidride carbonica (CO2) sul pianeta.

Quando i continenti si fondono, le eruzioni vulcaniche rilasciano grandi quantità di CO2 nell’atmosfera, causando un notevole riscaldamento del pianeta. Questo aumento della temperatura creerebbe un ambiente inabitabile per i mammiferi, poiché sono più adatti ai climi freddi e faticano a far fronte al caldo estremo. Il futuro supercontinente sarebbe in gran parte inospitale, con solo l’8-16% della sua superficie abitabile.

Il dottor Alexander Farnsworth, l’autore principale dello studio dell’Università di Bristol, ha spiegato che gli effetti combinati della continentalità, di un sole più caldo e di maggiori livelli di CO2 porterebbero a temperature comprese tra 40°C e 50°C, rendendo impossibile per i mammiferi trovare cibo. e fonti d'acqua. Gli esseri umani, come le altre specie, non sarebbero in grado di rinfrescare il proprio corpo attraverso il sudore, il che alla fine porterebbe alla loro morte.

Lo studio prevede che i livelli di CO2 potrebbero aumentare dalle attuali 400 parti per milione (ppm) a oltre 600 ppm nel momento in cui si formerà il supercontinente, chiamato Pangea Ultima. I ricercatori sottolineano l’importanza di ridurre le emissioni di gas serra per evitare che questi scenari futuri si verifichino prima.

La coautrice dello studio, la Dott.ssa Eunice Lo, ha sottolineato l'urgenza di affrontare l'attuale crisi climatica, poiché il caldo estremo sta già colpendo la salute umana. È fondamentale lavorare per raggiungere il prima possibile l’azzeramento delle emissioni nette per mitigare le conseguenze dannose dell’aumento delle temperature.

Inoltre, i ricercatori suggeriscono che quando si considera l’abitabilità di altri pianeti, si dovrebbe tenere conto della distribuzione dei continenti. Un pianeta all'interno della zona abitabile di un sistema solare può ancora essere inabitabile se i continenti sono concentrati in un supercontinente.

Questo studio evidenzia le potenziali conseguenze disastrose del cambiamento climatico e rafforza la necessità di un’azione immediata per mitigarne gli effetti. Anche se l’orizzonte temporale previsto è di milioni di anni nel futuro, l’attuale impatto dell’aumento delle temperature non dovrebbe essere ignorato.

