La vita microbica prospera nell'ambiente dinamico dell'Old Faithful Geyser

L'Old Faithful Geyser nel Parco Nazionale di Yellowstone è famoso per le sue potenti e affascinanti eruzioni che attirano milioni di turisti ogni anno. Tuttavia, una nuova ricerca di Lisa M. Keller rivela che per alcune forme di vita microbica, l'Old Faithful non è solo uno spettacolo ma anche la loro casa.

Nella comunità microbica residente a Old Faithful, il batterio più abbondante è il Thermocrinis ruber, che rappresenta oltre il 60% della popolazione. Essendo un chemioautotrofo, Thermocrinis ruber genera la propria energia, avvantaggiando non solo se stesso ma anche altri microbi nella comunità.

Poiché Old Faithful è un ambiente buio e caldo dove la fotosintesi è impossibile, Thermocrinis ruber utilizza il degassamento della CO2 dal geyser per convertirlo in forme di carbonio che possono essere utilizzate da altri microbi come Thermus acquatici. Entrambi i batteri sono estremofili e prosperano in condizioni estreme in cui la maggior parte delle forme di vita non può sopravvivere.

I geyser, incluso Old Faithful, rappresentano una sfida unica per la vita microbica a causa della loro natura dinamica. Le temperature costantemente fluttuanti del vapore e dell'acqua durante le eruzioni creano diverse nicchie ecologiche che Thermocrinis può occupare, portando ad una maggiore diversità a livello di sottospecie.

Per studiare l'attività microbica nell'Old Faithful, Keller raccolse campioni d'acqua dall'eruzione cadente e una piscina alimentata esclusivamente dalle eruzioni del geyser. In laboratorio, i campioni sono stati incubati a diverse temperature rappresentative delle condizioni del geyser e della piscina. I risultati hanno mostrato segni di attività microbica, confermando la presenza di vita microbica attiva nelle acque dell’Old Faithful.

Questa ricerca non solo evidenzia l’abitabilità dell’Old Faithful Geyser, ma sottolinea anche come l’ambiente dinamico del geyser promuova la diversità genomica nella comunità microbica. Mette in mostra la resilienza e l’adattabilità degli estremofili che prosperano in condizioni difficili.

Fonte:

– Keller, LM (2023). Biodiversità estremofila e attività nei geyser in eruzione: l'eterogeneità crea diversità a livello di nicchia ed espone la sua regolamentazione. Nesso PNAS.

– Società Geologica d’America (2023). La vita microbica prospera nei geyser. Estratto da [inserire URL].