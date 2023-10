Evoluzione e perdita di geni nelle piante parassite: approfondimenti da Balanophora

Un recente studio condotto da un team di scienziati guidati da ricercatori della BGI Research e dell’Università della British Columbia ha rivelato informazioni affascinanti sull’evoluzione delle piante parassite, in particolare della Balanophora. Balanophora è un genere di piante che fanno affidamento su un organo sotterraneo unico per rubare i nutrienti dalle piante ospiti. I ricercatori hanno scoperto che Balanophora ha subito una significativa perdita genetica, perdendo un terzo dei suoi geni mentre si evolveva in un parassita snello ed efficiente.

Lo studio ha confrontato i genomi di Balanophora con un'altra pianta parassita estrema chiamata Sapria. Entrambe le piante hanno mostrato una perdita di geni associati alla fotosintesi, come previsto per le piante parassite che non fanno più affidamento su questo processo. Tuttavia, i ricercatori hanno anche scoperto una perdita di geni coinvolti in altri importanti processi biologici, come lo sviluppo delle radici, l’assorbimento dell’azoto e la regolazione della fioritura. Ciò suggerisce che Balanophora abbia ottimizzato la sua composizione genetica per conservare solo i geni essenziali per il suo stile di vita parassitario.

Una scoperta particolarmente sorprendente è stata la perdita di geni legati alla sintesi di un importante ormone vegetale chiamato acido abscissico (ABA), responsabile delle risposte e dei segnali di stress delle piante. Nonostante questa perdita, i ricercatori hanno osservato l'accumulo dell'ormone ABA negli steli fioriti di Balanophora e la ritenzione di geni coinvolti nella risposta alla segnalazione ABA. Ciò indica che Balanophora ha sviluppato meccanismi alternativi per mantenere la sincronizzazione fisiologica con le sue piante ospiti.

Lo studio evidenzia la notevole convergenza nell’evoluzione genetica delle piante parassite, nonostante le loro diverse apparenze e storie di vita. I ricercatori ritengono che molti dei geni perduti nella Balanophora siano legati a funzioni che non sono più necessarie nelle piante parassite, mentre altri potrebbero essere stati utili per il loro adattamento a uno stile di vita parassitario. Sono necessarie ulteriori ricerche per esplorare le implicazioni funzionali della perdita genetica nella Balanophora e il modo in cui manipola le piante ospiti per sopravvivere.

Questo studio apporta preziose informazioni alla nostra comprensione dei meccanismi genetici alla base della dipendenza delle piante parassite dai loro ospiti. Ha anche implicazioni più ampie per il campo della genomica vegetale e della biologia evoluzionistica. Nell’ambito del progetto 10KP, che mira a sequenziare i genomi di 10,000 specie vegetali, lo studio di piante parassite come Balanophora fornisce dati importanti sulle alterazioni genomiche e sulle complesse interazioni tra parassiti e i loro ospiti.

Fonte:

– Chen, X., et al. (2023). I genomi di Balanophora mostrano un’evoluzione estremamente convergente con altri oloparassiti estremi e forniscono nuove informazioni sulle interazioni parassita-ospite. Piante naturali. DOI: 10.1038/s41477-023-01517-7