La dieta "Un pasto al giorno": vantaggi, rischi e considerazioni

By

È noto che le celebrità sostengono varie tendenze dietetiche e una delle ultime mode che sta guadagnando popolarità è la dieta "un pasto al giorno", nota anche come OMAD. Personaggi di spicco come Bruce Springsteen e Chris Martin dei Coldplay hanno affermato che OMAD li aiuta a gestire il proprio peso e a mantenersi in forma.

L'OMAD è una versione estrema delle diete a digiuno, come il digiuno intermittente e il consumo di cibo a tempo limitato. La distinzione fondamentale è che invece di digiunare in giorni specifici o limitare il cibo a una finestra temporale specifica, i seguaci di OMAD consumano tutte le calorie giornaliere in un unico pasto abbondante.

A causa della ricerca limitata sull’OMAD stesso, la maggior parte delle affermazioni sulla sua efficacia si basano su prove aneddotiche o ipotesi tratte da studi su altre forme di digiuno. Sebbene alcune prove suggeriscano che alcune forme di digiuno intermittente e di alimentazione limitata nel tempo possano aiutare nella gestione del peso e migliorare i marcatori della salute metabolica, la ricerca sta ancora emergendo.

Uno studio sugli esseri umani ha dimostrato che consumare un pasto al giorno ha portato a maggiori riduzioni del peso corporeo e della massa grassa. Tuttavia, ha anche comportato una riduzione della massa magra e della densità ossea, che potrebbe potenzialmente portare a un deterioramento della funzione muscolare e ad un aumento del rischio di fratture ossee se seguito per un periodo prolungato. Gli studi sugli animali hanno prodotto risultati contrastanti, alcuni dei quali indicano un aumento di peso derivante dal consumo di un pasto abbondante.

Sono necessari studi più completi che coinvolgano gruppi di partecipanti più ampi e popolazioni diverse per comprendere meglio gli effetti dell’OMAD. I ricercatori devono anche studiare l’impatto a lungo termine dell’OMAD e considerare i vari orari dei pasti e le composizioni nutrizionali.

Sebbene l’approccio di un pasto al giorno possa sembrare allettante per la gestione del peso, potrebbe essere difficile soddisfare tutti i fabbisogni nutrizionali, inclusi energia, proteine, fibre e vitamine e minerali essenziali, con un solo pasto. Un apporto inadeguato di nutrienti può portare a perdita muscolare, stitichezza e cattiva salute dell’intestino. Particolare attenzione deve essere prestata al consumo adeguato di proteine, verdure, noci, semi, frutta, cereali integrali e latticini o alternative adeguate per soddisfare le esigenze nutrizionali.

È fondamentale notare che OMAD non è raccomandato per i bambini, le persone che sono incinte, che stanno pianificando una gravidanza, che allattano o che sono a rischio di sviluppare un disturbo alimentare. Inoltre, dovrebbero essere considerati la sostenibilità della dieta e il potenziale danno a lungo termine per la popolazione generale, soprattutto perché le celebrità che sostengono queste diete hanno accesso a nutrizionisti, diete di alta qualità e integratori.

In conclusione, sebbene la dieta OMAD abbia guadagnato attenzione, scarseggiano prove scientifiche riguardo alla sua sicurezza ed efficacia. Si consiglia di consultare un operatore sanitario o un dietista registrato prima di intraprendere qualsiasi dieta estrema.

Fonte:

– Amanda Avery, docente di nutrizione, Università di Nottingham (La conversazione)