Scoperto in Colombia lo scheletro più completo di un marsupiale dai denti a sciabola

I ricercatori hanno fatto una scoperta straordinaria nel deserto di Tatacoa, in Colombia, portando alla luce lo scheletro più completo di un marsupiale dai denti a sciabola fino ad oggi. Questa straordinaria scoperta getta nuova luce su queste misteriose creature vissute circa 13 milioni di anni fa.

Il marsupiale dai denti a sciabola, noto come Anachlysictis gracilis, apparteneva a un gruppo di mammiferi predatori chiamati sparassodonti che abitavano il Sud America durante l'era cenozoica post-dinosauro. Lo scheletro è stato trovato in un’area conosciuta come “La Venta”, che un tempo era una foresta pluviale tropicale simile alla moderna Amazzonia.

Prima di questa scoperta, gli incontri con questa specie erano limitati a resti frammentati. Lo scheletro ritrovato contribuisce in modo significativo alla nostra conoscenza dei marsupiali dai denti a sciabola, fornendo preziose informazioni sul loro aspetto e stile di vita nel Sud America neotropicale milioni di anni fa.

La dottoressa Catalina Suarez, che ha condotto l'analisi dei resti, ha dichiarato: “Grazie a questa scoperta, abbiamo potuto apprendere nuovi dettagli su questa affascinante specie. Le analisi ci hanno permesso di capire come erano questi predatori estinti e come vivevano nel Sud America neotropicale milioni di anni fa”.

Il fossile di A. gracilis, che fa parte della famiglia Thylacosmilidae, condivide una stretta relazione con Thylacosmilus, il marsupiale dai denti a sciabola più riconosciuto. La famiglia dei Thylacosmilidae è caratterizzata dai caratteristici canini ricurvi a forma di sciabola e dalla parte anteriore della mascella che ricorda una guaina.

Esaminando i denti molari e la mandibola dello scheletro, i ricercatori hanno dedotto che A. gracilis era un ipercarnivoro, del peso di circa 23 kg, simile a una lince moderna. La sua dieta consisteva probabilmente in mammiferi più piccoli come marsupiali, ratti spinosi, istrici, roditori di varie dimensioni e persino primati.

Ulteriori ricerche su altre ossa, comprese sezioni della colonna vertebrale, delle costole, dell'anca, delle scapole e delle ossa delle gambe, contribuiranno a una migliore comprensione di come si muoveva questo marsupiale, della posizione del collo e della sua capacità di arrampicarsi o trattenere oggetti.

L'eccezionale fossile è ora esposto al Museo di Storia Naturale La Tatacoa in Colombia, aggiungendosi alla collezione di notevoli scoperte di questa miniera d'oro paleontologica. Il dottor Edwin Cadena ha sottolineato l’importanza di sostenere l’attività scientifica paleontologica nei neotropici per continuare a fare nuove scoperte che migliorino la nostra comprensione della storia evolutiva e della paleobiodiversità di questa regione.

Questa collaborazione di ricerca ha coinvolto istituzioni provenienti da Argentina, Colombia, Stati Uniti, Giappone, Panama e Regno Unito.