Luoghi insoliti in cui soggiornare in Groenlandia

La Groenlandia è nota per i suoi paesaggi unici e le sue bellezze naturali, e ora i visitatori hanno l'opportunità di sperimentarli in modi ancora più straordinari. Hotel Arctic e Sarfaq Ittuk sono due strutture che offrono esperienze indimenticabili in questa terra ghiacciata.

L'Hotel Arctic si trova nella pittoresca baia di Disko e offre sette lussuose cabine in vetro che offrono viste panoramiche dell'affascinante aurora boreale di notte e degli iceberg alla deriva durante il giorno. Ogni cabina, nota come cabine Aurora, misura 20 metri quadrati ed è dotata di bagno, toilette, mini frigorifero e Wi-Fi. La combinazione di comfort moderni e natura selvaggia mozzafiato crea un soggiorno davvero memorabile.

Anche Sarfaq Ittuk, il traghetto locale della Groenlandia, ha migliorato le sue sistemazioni per offrire un livello più elevato di comfort. La Suite Igloo recentemente rinnovata è un'aggiunta unica che offre un'esperienza accogliente e intima. Questa nave è perfetta per coloro che preferiscono un'esplorazione a ritmo lento della costa della Groenlandia. Inoltre, Sarfaq Ittuk offre ora un viaggio completo di 14 giorni attraverso i fiordi artici, consentendo ai visitatori di esplorare varie città e insediamenti lungo il percorso.

Secondo Tanny Por, responsabile delle relazioni internazionali di Visit Greenland, l'attenzione sugli alloggi in Groenlandia si è spostata verso la combinazione del comfort moderno con la cultura locale e la natura selvaggia mozzafiato. Ciò offre agli ospiti il ​​meglio di entrambi i mondi.

Queste insolite sistemazioni in Groenlandia offrono un'esperienza irripetibile, consentendo ai visitatori di immergersi nella bellezza di questa terra unica. Sia che tu scelga di assistere all'aurora boreale dalla comodità di una cabina di vetro o di intraprendere un viaggio costiero, il tuo soggiorno in Groenlandia sarà senza dubbio indimenticabile.

Definizioni:

– Disko Bay: una baia situata sulla costa occidentale della Groenlandia, nota per i suoi splendidi paesaggi e gli iceberg.

– Aurora boreale: conosciuta anche come Aurora Boreale, è uno spettacolo di luce naturale che si verifica nelle regioni polari ed è causato dall'interazione delle particelle solari con l'atmosfera terrestre.

– Wi-Fi: connettività Internet senza fili.

Fonte:

– Viaggi in Groenlandia: visitgreenland.com