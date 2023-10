By

Gli scienziati hanno messo in dubbio la classificazione del pesce ambulante (Coregonus oxyrinchus) come “estinto” nella Lista Rossa IUCN. La categorizzazione si basa su un confronto morfologico con il coregone europeo (Coregonus lavaretus), che ora viene messo in discussione. I ricercatori dell’Università di Amsterdam e del Museo di storia naturale di Londra hanno condotto l’analisi del DNA su pesci conservati nei musei, alcuni dei quali risalgono a oltre 250 anni fa, e hanno scoperto che le differenze genetiche tra il hoting e il coregone europeo erano notevolmente piccole.

Lo studio si è concentrato sul DNA mitocondriale dei pesci ambulanti, compreso un esemplare del 1754 utilizzato per descrivere la specie ufficiale. Nonostante l’età del campione, una piccola quantità di DNA è stata estratta con successo. L'albero filogenetico costruito utilizzando il DNA ha mostrato che tutti i pesci hotter e il coregone europeo studiati erano raggruppati insieme, indicando che appartengono alla stessa specie.

Le differenze morfologiche storicamente utilizzate per distinguere il hoting dal coregone europeo, come la lunghezza del muso e il numero di rastrelli branchiali, si sono rivelate indicatori inaffidabili per la differenziazione delle specie. Di conseguenza, i ricercatori mettono in dubbio lo status di “estinto” del hoting e sostengono che dovrebbe essere considerata una specie diffusa.

I risultati hanno implicazioni per gli sforzi di conservazione. Attualmente esistono normative contrastanti, con la IUCN che classifica il merluzzo come estinto mentre le leggi europee sulla natura proteggono sia il merluzzo che il coregone europeo. Questa discrepanza evidenzia la necessità di una revisione del nome ufficiale della specie houting, sebbene siano necessarie ulteriori indagini sul DNA dell'esemplare del 1754 per cambiare definitivamente il nome.

In conclusione, lo studio mette in discussione la classificazione del hoting come specie estinta e suggerisce che sia ancora presente e fiorente. Questa ricerca evidenzia l'importanza dell'analisi genetica nel determinare le distinzioni delle specie e richiede una riconsiderazione dello stato di conservazione dell'hoating.

