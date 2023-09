Esplorazione degli eucarioti microbici in ambienti estremi: approfondimenti dai laghi geotermici acidi

Gli scienziati del Dipartimento di Biologia del Syracuse University College of Arts and Sciences stanno conducendo ricerche sui protisti che popolano ambienti estremi come i laghi geotermici estremamente caldi e acidi. Questi laghi forniscono un ambiente unico per studiare i poliestremofili, che sono organismi adattati a molteplici condizioni estreme. Il team, guidato dalla professoressa assistente Angela Oliverio, ha recentemente visitato il Parco nazionale vulcanico di Lassen in California, sede del più grande lago geotermico degli Stati Uniti

I ricercatori hanno costruito un database di studi precedenti che cercavano la vita microbica eucariotica in ambienti estremi per determinare quali linee di amebe venivano spesso recuperate da ambienti ad alta temperatura. Queste informazioni suggeriscono che lo studio di questi lignaggi può fornire informazioni su come le cellule eucariotiche si adattano ad ambienti estremamente caldi.

Uno studio specifico ha rivelato un'abbondante specie di ameba, T. thermoacidophilus, nel lago geotermico del Parco nazionale di Lassen. Tuttavia, non esistono dati genomici su questo organismo. Comprendere come questa specie si sia adattata a condizioni così estreme potrebbe ampliare la nostra conoscenza degli ambienti che potrebbero sostenere la vita nell’universo.

Durante la ricerca sul campo, Oliverio e il suo team hanno raccolto campioni dal lago geotermico utilizzando un lungo palo con attaccata una bottiglia. Questi campioni vengono analizzati in laboratorio, dove i ricercatori isolano singole cellule per il sequenziamento del genoma e caratterizzano le amebe mediante la microscopia.

Questa ricerca sugli eucarioti microbici in ambienti estremi fornisce preziose informazioni sui processi evolutivi che hanno modellato la diversità e la complessità della vita sulla Terra, nonché sul potenziale della vita in condizioni estreme in altre parti dell’universo.

