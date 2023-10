Svelare i segreti degli eucarioti microbici in ambienti estremi

La ricerca in ambienti estremi ha notevolmente ampliato la nostra comprensione della vita sulla Terra, ma un importante gruppo di organismi è stato ampiamente trascurato: gli eucarioti microbici. Questi organismi microscopici svolgono un ruolo cruciale in vari ecosistemi, ma si sa poco su come si adattano alle condizioni estreme. Nel tentativo di approfondire questo argomento, gli scienziati del Dipartimento di Biologia del College of Arts and Sciences hanno rivolto la loro attenzione ai protisti che vivono nei laghi geotermici caldi e acidi.

Situato nel Parco nazionale vulcanico di Lassen in California, il più grande lago geotermico degli Stati Uniti funge da sito di ricerca unico e stimolante. Con la sua temperatura elevata (~52°C/124°F) e il basso pH (~2), questa struttura geotermica riscaldata a vapore con acido-solfato è un ambiente ideale per studiare i poliestremofili, organismi che si sono adattati a molteplici condizioni estreme.

Per identificare il posto migliore in cui cercare la vita microbica eucariotica, i ricercatori hanno compilato un database di precedenti indagini condotte in ambienti difficili. Hanno scoperto che alcuni lignaggi di amebe venivano spesso scoperti in ambienti a temperature estremamente elevate. Questa scoperta suggerisce che lo studio di questi lignaggi potrebbe fornire preziose informazioni su come le cellule eucariotiche possono adattarsi alla vita in ambienti caldi.

Uno studio particolare condotto dal team di Gordon Wolfe al Cal State Chico ha rivelato la prevalenza dell'ameba T. thermoacidophilus nel lago geotermico del Parco nazionale di Lassen. Tuttavia, non esistono record genetici per questo organismo. Comprendere l’evoluzione di questa specie in un ambiente così ostile può fornire agli scienziati una migliore comprensione delle condizioni che potrebbero essere favorevoli alla vita in altre parti dell’universo.

Per indagare ulteriormente, Angela Oliverio, assistente professore di biologia, e Hannah Rappaport, un membro del suo team, hanno visitato il Parco Nazionale di Lassen per studiare questo specifico protista e cercare altri eucarioti estremofili unici. Hanno raccolto campioni dal lago utilizzando uno strumento specializzato e ora stanno isolando singole cellule per il sequenziamento del genoma e l’identificazione delle amebe mediante la microscopia.

Sebbene esistano ancora molte incognite, questa ricerca offre la speranza di colmare alcune delle attuali lacune nelle conoscenze e di espandere la nostra comprensione di come gli eucarioti possono sopravvivere in ambienti estremi. Si sospetta che la forma ameboide possa svolgere un ruolo significativo nel consentire la persistenza in questi lignaggi eucariotici, ma il meccanismo esatto rimane sconosciuto. Il team ipotizza che processi come il trasferimento genico orizzontale e la riduzione del genoma possano aver contribuito alla loro capacità di adattarsi e sopravvivere in condizioni estreme.

I risultati di questo studio non solo contribuiranno alla nostra comprensione della distribuzione e dell’evoluzione della vita sulla Terra, ma forniranno anche dati essenziali per ricostruire l’albero della vita. L’esplorazione degli eucarioti microbici in ambienti estremi offre un’opportunità senza precedenti per scoprire i segreti ecologici, evolutivi e della biologia genomica di questi organismi nascosti.

Gli ambienti estremi di Rappaport, HB, Oliverio, AM offrono un'opportunità senza precedenti per comprendere l'ecologia microbica eucariotica, l'evoluzione e la biologia del genoma. Nat Commun 14, 4959 (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-40657-4

– Articolo originale: La ricerca in ambienti estremi offre informazioni sull'adattamento microbico eucariotico. Nome sorgente.

– Immagine di amebe e alghe rosse: fotografata da Hannah Rappaport utilizzando il microscopio ottico.