Esplorazione della combustione dell'idrogeno stellare tramite muoni e nuclei

I ricercatori hanno condotto un nuovo studio concentrandosi sulla cattura dei muoni sul deuterone, facendo luce sul passaggio cruciale nel modo in cui le stelle producono energia. Il muone è una particella subatomica che interagisce con i nuclei attraverso la forza debole, somigliante a un elettrone ma con un peso 200 volte maggiore. Quando un muone si lega con un deuterone (composto da un protone e un neutrone), forma un sistema con due neutroni, simile alla fusione protone-protone in cui due protoni si combinano per formare un deutone.

Lo studio, pubblicato su Frontiers in Physics, è stato condotto da un team di teorici nucleari provenienti da varie istituzioni, tra cui l'Università di Pisa e l'Istituto Nazionale Fisica Nucleare in Italia, il Theory Center presso il Thomas Jefferson National Accelerator Facility e la Washington University. a St. Louis. I ricercatori hanno utilizzato modelli avanzati derivati ​​dalla teoria del campo efficace chirale e dalle correnti coerenti per studiare la cattura dei muoni sul deuterone.

Utilizzando questo quadro teorico, i ricercatori sono stati in grado di identificare le principali fonti di incertezze e quantificarne gli effetti, ottenendo infine un'incertezza di circa il 2%. Questo livello di incertezza è attualmente inferiore agli errori sperimentali, contribuendo agli sforzi in corso per migliorare la precisione delle misurazioni della cattura dei muoni.

Inoltre, questo studio apre la strada all’utilizzo dello stesso quadro teorico per studiare la fusione protone-protone e altri processi coinvolti nella fase di combustione dell’idrogeno nelle stelle. Questi risultati sono cruciali per gli scienziati che cercano di comprendere i flussi di neutrini solari e di modellare accuratamente i processi stellari.

Andando avanti, i ricercatori mirano ad espandere il loro studio per includere i processi di cattura dei muoni su elio-3 e litio-6, confrontando i risultati con studi precedenti. Intendono inoltre applicare la struttura per studiare altri processi deboli rilevanti per i modelli standard solari e i flussi di neutrini solari. Questi sforzi futuri forniranno preziose informazioni sui valori del fattore S astrofisico a energia zero, insieme alle stime delle incertezze teoriche associate.

In conclusione, questo studio fa luce sugli intricati processi di cattura dei muoni sul deuterone, fornendo preziose informazioni sulla combustione dell’idrogeno stellare. I risultati contribuiscono agli sforzi in corso per migliorare l’accuratezza delle misurazioni e migliorare la nostra comprensione dei fenomeni astrofisici.

Articolo scientifico: “Muon capture on deuteron using local chiral potenziali” – L. Ceccarelli et al, Frontiers in Physics

US Department of Energy