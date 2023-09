Esplorazione delle interazioni di spin esotiche su microscala utilizzando sensori quantistici di spin a stato solido

Un team di ricercatori dell’Università della Scienza e della Tecnologia della Cina (USTC) ha fatto un passo avanti significativo nell’esplorazione delle interazioni di spin esotiche su microscala. Guidato dall'accademico DU Jiangfeng, il team ha utilizzato con successo sensori quantistici di spin allo stato solido basati su centri di azoto vacante (NV) nel diamante per studiare queste interazioni.

I risultati della loro ricerca, pubblicati su National Science Review, Physical Review Letters e Proceedings of the National Academy of Sciences, forniscono preziose informazioni e vincoli sperimentali su queste interazioni. Lo studio si è concentrato sulla ricerca sperimentale di interazioni di spin esotiche indotte da nuovi bosoni, che hanno il potenziale per affrontare questioni fondamentali che vanno oltre il modello standard.

Utilizzando centri NV di diamante come sensori quantistici, il team ha costruito rilevatori ad alta sensibilità in grado di studiare le interazioni di spin tra elettroni e nuclei. Questo approccio innovativo ha esteso la gamma delle ricerche sperimentali su scale submicrometriche, consentendo misurazioni precise di vari fenomeni di spin.

Per migliorare le capacità dei sensori, i ricercatori hanno migliorato la precisione di rilevamento aggiornando il rilevatore a spin singolo con un sensore di spin insieme. Hanno inoltre combinato la tecnologia dei sistemi microelettromeccanici (MEMS) con la nanofabbricazione a base di silicio per creare un chip quantistico spin-meccanico scalabile. Questo progresso ha migliorato i vincoli di osservazione di due ordini di grandezza a distanze inferiori a 100 nanometri.

La ricerca evidenzia i vantaggi unici derivanti dall’utilizzo di sensori quantistici di spin a stato solido per studiare la fisica oltre il modello standard. Ha implicazioni per varie scienze fondamentali, tra cui la cosmologia, l’astrofisica e la fisica delle alte energie.

Nel complesso, il lavoro svolto dal team nell'esplorazione delle interazioni di spin esotiche su scala microscopica fornisce preziose informazioni e progressi nel campo del rilevamento quantistico e apre nuove possibilità per ulteriori esplorazioni.

Fonte:

